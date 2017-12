La intención leprosa de repatriar a Mauricio Sperduti (31 años) se está manejando exclusivamente entre las dirigencias de Newell's y Banfield. Porque el Gordo, que no tiene representante y se maneja por su cuenta, hasta ayer a la tarde "no sabía nada en concreto sobre un posible regreso al Parque", según le confió a Ovación una fuente inobjetable cercana al futbolista. Esto no desacredita de ninguna manera la viabilidad del operativo retorno, que sigue en pie por pedido del propio director técnico leproso Juan Manuel Llop. Lo que está claro es que en algún momento si la comisión directiva desea cerrar su arribo deberá contactarse y acordar los términos contractuales con el delantero que tiene un vínculo vigente con el Taladro.

La razón por la que la dirigencia leprosa está dialogando directamente con sus pares de Banfield es que Sperduti tiene contrato vigente con el equipo del sur del conurbano bonaerense. La idea entonces sería destrabar su salida para luego sentarse con el jugador a pulir los números del nuevo contrato con Newell's. El avance de la gestión la reconoció el vicepresidente rojinegro Cristian D'Amico, que en la edición del jueves le adelantó a este diario que, "hay chances para que Sperduti regrese. Todavía no está cerrado. Estamos trabajando en los números. Es un futbolista que solicitó el entrenador".

Claro que además de todo lo que se acuerde entre las partes luego lo fundamental será contar con el aval del juez Fabián Bellizia, a cargo del salvataje financiero de la entidad del Parque. Lo que es una ventaja es que a Sperduti nadie tiene que explicarle lo que significa ponerse la camiseta rojinegra, ya que es un futbolista que con un par de prácticas puede salir al ruedo sin necesidad de tener un período de adaptación ni nada por el estilo.

Quizá el antecedente reciente que alimenta el éxito de la repatriación de Sperduti es que ya arregló los términos de su vuelta otro ex Newell's como Hernán Bernardello, que al igual que el Gordo es categoría 1986 y ambos compartieron inferiores y primera división en el Parque.

Hay que recordar que el Gordo estuvo a punto de retornar al Parque en el mercado de pases anterior, pero la negociación desprolija que llevó adelante la dirigencia rojinegra impidió que la gestión llegue a buen puerto. Todo indica que esta vez se pulirán con certeza los pasos a seguir para que la vuelta del delantero se haga efectiva.

Sperduti hoy es un jugador más completo que cuando emigró y además de ser carrilero derecho también puede arrancar de más atrás y moverse como volante por derecha. Newell's necesita jugadores comprometidos con la causa, que vengan a poner el hombro y el Gordo se ajusta a este requisito de esfuerzo y compromiso. La semana que viene será decisiva para ver si se consuma su vuelta al club que lo formó futbolísticamente.

Por lo general, Newell's tuvo muy buenas experiencias con los jugadores que regresaron a la entidad. La idea es que Sperduti se sume a esta lista.





Made in Bella Vista

Mauricio Ezequiel Sperduti (31 años), nació en Rosario el 16 de febrero de 1986. Vale la pena repasar su foja de servicios en el club del Parque.

Inferiores: El Gordo hizo todas las inferiores de AFA en Newell's. Su primer partido en 9ª división fue el 6 de marzo de 2000 cuando los rojinegros le ganaron 2 a 1 a Lanús en Buenos Aires. Aquella tarde marcó un gol y el otro lo hizo Gustavo Rodas. En inferiores marcó 36 goles en 158 partidos, de los cuales en 146 fue titular. En estos encuentros que arrancó desde el inicio, según las planillas oficiales de AFA, jugó 140 veces con la camiseta número 8. Utilizó solamente una vez la camiseta número 7 en 8ª, ante Central (L) 1-0, cuando ganaron con gol suyo en Bella Vista, en la primera fecha del Apertura 2001.

Reserva: Desde su debut, el 12 de febrero de 2005, ante Vélez en cancha de Huracán, cuando el equipo de Adrián Taffarel ganó 1 a 0 con gol de Oscar Adrián Lucero, jugó 35 encuentros (30 de titular) y convirtió 4 goles en 2007 (Quilmes, San Lorenzo, Estudiantes y Gimnasia). En esta división el único partido que jugó de delantero neto, desde el minuto inicial, fue ante Racing (L) 1-0 el 27 de octubre de 2009 cuando compartió el ataque con Alejandro Da Silva.

Primera división: Su debut data del 26 de noviembre de 2006 ante Gimnasia (LP) (V) 1-2 cuando Nery Pumpido lo hizo ingresar a los 72' en lugar de Oscar Lucero. Mientras que su último partido fue el 8 de diciembre de 2012 contra Argentinos Jrs (V) 3-1. En total jugó 145 partidos (96 como titular y 49 ingresando desde el banco de suplentes).

Datos: Carlos Durhand