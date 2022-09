Speciale: "Central es un club que hace ocho años se maneja con mentiras"

Que hay algún asesor de nuestros funcionarios que está haciendo mal su trabajo, porque no debe haber una persona en el mundo que no sepa que el 18 de diciembre se juega la final del Mundial. Central es un club de fútbol y en un club de fútbol ¿vamos a poner la fecha de las elecciones justo ese día, sabiendo que Argentina tiene muchas chances de jugar la final?. Entiendo que se puso esa fecha para seguir perjudicando al club. La doctora Stratta me genera la mayor confianza, pero alguien la asesoró mal. Hay un solo domingo durante el Mundial en el que no hay partidos y es el 11 de diciembre. Con todo respeto me gustaría preguntarle a la doctora Stratta si ella hubiera fijado el 18 de diciembre como fecha electoral para una elección a nivel nacional, provincial o de un municipio, la respuesta es obvia. Lo más lógico, sano y transparente es que las elecciones sean el 30 de octubre, los plazos dan.

Se pensaba que el fallo de la IGPJ se iba a conocer el lunes, pero salió ya el viernes. Fue un fallo rápido.

Sí, pero donde hubo celeridad fue en la decisión de postergar las elecciones. Ahora creo que no había ningún problema en volver a consultar a las actuales autoridades del club y a todas las agrupaciones para consensuar una fecha. Si consideran que no se puede el 30 de octubre que se hagan el 11 de diciembre.

Speciale2.jpg Speciale consideró que hacer las elecciones el día de la final de Mundial es un perjuicio para el club. Celina Mutti Lovera / La Capital

¿Qué te generó el momento institucional y político que está viviendo el club?

Mucha tristeza porque Central, a diferencia de muchos clubes, es un club que manejó su vida institucional dentro de los parámetros lógicos. De todos los problemas siempre se salió con procesos electorales y que hayamos tenido anunciadas elecciones con fecha determinada para el 30 de octubre y que de un día para el otro aparezca una resolución de la IGPJ anulando ese proceso eleccionario me genera tristeza.

¿Por qué decís que la sanción estaba magnificada?

Porque estábamos hablando de una irregularidad en una reunión de comisión directiva y a partir de eso anulamos una asamblea que es soberana, donde se eligió la comisión electoral. Por ese error se pudo haber sancionado a la actual comisión directiva menos posponer el acto eleccionario. Es como que te estacionás en doble fila y por eso te lleven preso. Sin dudas hubo otras cuestiones que la IGPJ no sabía o que se les pasó por alto. No creo que haya habido mala fe de parte de ellos, pero algo pasó para que un error de poca gravedad haya ocasionado semejante problema.

¿Lograste desentrañar por qué se dio todo esto?

Por supuesto. Lo primero que me llamó la atención es que no hayan salido otros dirigentes a defender las elecciones. Creo que soy el único, no como expresidente, sino como exdirigente, que tiene la capacidad moral para poder decir estas cosas. Quisiera saber dónde están los Broglia, los Buffarini, los Cefaratti, los Di Pollina, un centralista que tiene características que no son propias de nuestro club, porque abandonó, y dejó el club en manos de un pseudo presidente. Es evidente que hacía falta plata y la no venta de Buonanotte ocasionó un problema porque Central tiene que hacerse cargo de algunos créditos que están flojos de papeles y la plata ahora no está. Creo que la intención era estar al frente de un nuevo libro de pases y después sí llamar a elecciones y que gane el que gane. En su momento la doctora Stratta no tomó dimensión del problema que se estaba originando. Acá hay 60 mil hinchas de Central que debíamos colgarnos del travesaño para que no nos metiera este gol de posponer las elecciones. Pero insisto, esto no fue responsabilidad de la IGPJ ni del gobernador, sino de la actual dirigencia de Central.

Speciale3.jpg Speciale estuvo presente en el lanzamiento de Gonzalo Belloso como candidato a presidente. Celina Mutti Lovera / La Capital

Pero Di Pollina está en medio de una licencia médica.

Di Pollina está con licencia médica y ojalá se reponga lo más rápido posible, pero me consta que está en actividad, sobre todo con su agrupación, que es el Crece, que está manejando el club.

¿Y vos decís que el Crece tuvo algo que ver con esto que sucedió?

Entiendo que sí. En estos días hubo un comunicado del Crece diciendo que el candidato de ellos es el doctor Broglia, con lo cual ellos daban por sentado que las elecciones iban a ser el año que viene. Es un poco sugestivo todo eso.

¿Y eso te parece raro?

Por supuesto. Me parece raro que el Crece no haya levantado su voz para que se respete la fecha original del 30 de octubre. Me pregunto, ¿dónde estuvo el Crece con su vida democrática que siempre pregonó? Porque en el momento en que tuvo que salir a defender la institucionalidad de Central no estuvo.

¿Considerás que no se trató de un error en un acta de reunión de comisión directiva?

El error se cometió y por ahí cuando el club fue inspeccionado alguien pudo decir qué cajón tenían que abrir, si no esto no tiene explicación. Lo más sugestivo es que el Crece no haya levantado su voz después de que se cansaran de manifestar. Como mínimo tengo el beneficio de la duda.

Speciale4.jpg El expresidente Speciale fue uno de los invitados cuando Espacio Canaya se lanzó políticamente.

Se dijo que uno de los más beneficiados era el oficialismo, pero Carloni dijo que si las elecciones eran en 2023 él no iba a ser candidato. ¿Te parece que el oficialismo se beneficiaba?

Yo no creo nada de nadie porque Central es un club que hace ocho años se maneja con mentiras. Acá dicen “el año que viene no soy candidato” y seguramente el año que viene iba a ser candidato. ¿Qué, le voy a creer a personas que hicieron mal un acta y que provocaron semejante despelote? Yo creo que Carloni iba a ser candidato este año y el año que viene. Y si no era candidato iba a ser porque el Crece lo iba a correr, como ya lo corrió en 2018, con las barbaridades que dijeron de él. Resulta que en el momento en que se pospusieron las elecciones Broglia también apareció como candidato. ¿Cómo no voy a dudar del Crece? Todo esto me ratifica lo que siempre pensé, que el Crece es hincha del Crece. Primero el Crece, después el Crece, otra vez el Crece y si tienen tiempo van a ver un partido de Central.

Todavía no se presentaron listas, pero estuviste en el lanzamiento de Espacio Canaya y también en la de Raza Canalla. ¿Tenés pensado participar?

Tengo infinidad de amigos en Cultura Canaya, con los que viajaba de visitante, pero yo fui presidente por la agrupación Raza Canalla, con lo cual tengo la mayor confianza en esa agrupación y también en Gonzalo Belloso, que fue quien más fuerza hizo por este tema, junto a Espacio Canaya y Coqui Moretti. Hay muchos que hablan, pero parece que están solamente para ir a comer asados. Tengo el derecho a pensar que el que no salió a romper esta injusticia en la vida institucional de Central es cómplice de aquellos que la están rompiendo.