Sondeo por Zampedri

Fernando Zampedri es uno de los jugadores que más seduce en este mercado. Central no tiene muchos deseos de exportarlo, pero si los números ofrecidos son tentadores no pondrán barreras para desprenderse del goleador. Mientras tanto, ayer hubo un sondeo por el Toro. No fue de Independiente. Al menos así lo aseguraron desde el club. Fue de un grupo empresario que consultó por el artillero, pero "hizo una oferta muy baja", argumentaron desde Arroyito.

"Independiente no llamó para nada. Lo único que hubo fue un sondeo a través de un grupo intermediario. Ofreció muy poco en realidad", fue la escueta pero precisa respuesta que ofrecieron sin dudar desde Central anoche en comunicación con este medio.

Lo que se especula en Arroyito es que este grupo esté decidido a ofrecerlo o acercarlo a Independiente, ya que recientemente vendió a su goleador Emanuel Gigliotti. No obstante, todo quedó en la nada como consecuencia del escaso número que pusieron sobre la mesa.