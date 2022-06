Somoza y los refuerzos de Central: "Tenía otras expectativas"

El técnico dijo: "Hace un mes di la lista de los jugadores y aún no sé cuál lejos o cerca están". De todos modos, aclaró no está enojado

Somoza no ve la hora de que la dirigencvia de Central pueda cerrar una contratación.

Leandro Somoza se mostró contento por la pretemporada que hizo Central. También dejó sentado que lo envuelve la preocupación por la falta de los refuerzos que pidió. “Hace un mes dí la lista de los jugadores que para mí son importantes para el armado del plantel y todavía no sé cuán lejos o cerca están. No puedo estar en las negociaciones y entrenando al equipo”, expresó el entrenador. “No pedí 10 futbolistas, pedí poco, fui bueno”, acotó. “Tenemos un plantel muy corto”, abundó el Flaco en la previa del debut centralista en la Liga Profesional, que será este lunes ante Lanús en el Gigante desde las 19.