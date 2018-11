Si no atajabas ese penal todo se podía complicar. Fue clave, porque si Ramiro Costa lo metía empataba la serie tras el tercer remate.

Es cierto, pero esto fue un logro grupal. No alcanza que yo ataje un penal, es igual de importante que mis compañeros también estén firmes para convertir los suyos. Todos, los jugadores, el cuerpo técnico, los auxiliares y los hinchas estamos juntos buscando el título de campeón que Central se merece.

Pero no se puede dejar de lado que atajaste el que vino después que Caruzzo fallara.

Sí, porque eso podía motivarlos a ellos. Y por el contrario fue motivacional para nosotros.

¿Tenés alguna clave?

Siempre siento que uno tengo que atajar.

Confianza, que le dicen.

Es que también me preparo para eso. Hoy todos los arqueros estudiamos a los pateadores de penales. Además, acá en Central tenemos al Rifle Castellano que también analiza a cada uno y nos pasa la información, como también Gino, el editor de videos, nos muestra cómo patean los rivales.

El Rifle también siempre atajaba penales cuando jugaba, la tiene clara. Y debe tener varios consejos, picardías...

Claro, a veces se charla con los que van a patear, se los chicanea un poquito para desfocalizarlos un poco.

¿Le dijiste algo a Costa?

No mucho, sólo que sabía dónde iba a patearlo.

¿Sabías de verdad?

Sí, porque lo conozco de haber compartido planteles acá en Central, en la reserva, y habíamos coincidido en 4ª aunque él es un año más grande. Además había visto los últimos tres que pateó. Dos fueron abriendo el pie y los convirtió, el otro lo había cruzado y se lo atajaron. Me la jugué porque iba a intentar asegurarlo como a los otros y salió bien.

Y llegaste para atajarlo.

Es que fue como esperaba, lo tiró a mi derecha y llegué a desviarlo con la punta de los dedos de las dos manos. Por suerte no lo pateó tan fuerte, quizás si lo hubiera hecho yo no llegaba. De hecho, el que no pude atajarle a Mancinelli, pese a ir a ese palo, no llegué porque fue más fuerte y a media altura cuando yo elegí tirarme más abajo.

Con la ventaja del 2-1 en la serie les pasaste la posta a tus compañeros.

Les tenía una fe bárbara porque sé cómo patean y convirtieron los dos (Camacho y Gil) para poder festejar.

¿Cómo viviste ese momento cuando Gil definió el 4 a 2 y corrió a abrazarse con vos?

Fue una alegría enorme, porque con el Colorado concentramos juntos y sentimos enseguida cómo la hinchada explotó. Nos dimos un abrazo efusivo y empezamos a cantar lo mismo que bajaba desde la tribuna. Fue algo único, hermoso. Y compartimos la alegría con todos los compañeros y los auxiliares, que estamos juntos en esto.

¿Lo habían charlado con Gil en la concentración?

No, ni lo pensábamos. No queríamos llegar a los penales, teníamos confianza en que lo ganaríamos en los 90 minutos, pero lo importante es que ganamos y somos finalistas.

¿Imaginás otra definición así en los penales?

Ojalá que no. Espero ganar la copa sin llegar a definir así. Si bien es lindo cuando ganás de esta forma es mucho más sufrimiento y pese a que el hincha de Central ya está acostumbrado, espero que cerremos el triunfo antes para conquistar el título que queremos.

¿Ante River o Gimnasia?

No tengo preferencia por ningún rival. Sólo pienso en que tenemos que ganar la final, hacer nuestro juego y poder festejar.

Pero si es con River, y ellos le ganan a Boca la Libertadores,ustedes automáticamente jugarán la próxima edición.

Es cierto, pero si bien sería muy lindo poder clasificar a la Copa, lo importante es que nosotros queremos salir campeones y no hay nada más importante que eso. Este plantel se merece salir campeón y con eso queremos quedar en la historia de Central.



Entonces, a olvidarse momentáneamente de la Superliga y apuntar todo a ganar esta Copa Argentina.



No, yo no quiero dejar de lado nada. Quiero jugar siempre. Todos lo queremos porque somos profesionales y la intención es estar en todos los partidos. Claro que no depende de nosotros, a eso lo determinará el Patón, que seguramente sabrá qué es lo mejor porque tiene una gran experiencia.



En cuanto a tu juego, seguís creciendo, algo que es lógico porque hace apenas un año que te ganaste el arco de Central.



No puedo decir que me lo gané, trabajo para eso. Es un arco que mete mucha presión porque jugamos siempre a cancha llena con nuestra hinchada. Y por suerte a medida que pasan los partidos me siento más maduro y fuerte de la cabeza.



Confianza y aplomo.



Es lo que uno busca en cada entrenamiento, en los partidos. Y en esto también mucho tiene que ver el Rifle Castellano, a quien le agradezco todos los consejos que me da y me ayuda a que yo sea el arquero que quiero ser con un perfeccionismo y estilo claros.



¿Cuál es el ideal?



Siempre ser lo más completo para ayudar al equipo a triunfar, la prioridad es dar seguridad.



¿Un par de nombres?



Siempre nombro a Neuer y Ter Stegen, que me parecen muy completos. Lo importante es tener buenos reflejos, saber salir a tiempo en el juego aéreo y moverse en la cancha.



Por lo pronto, hoy le estás dando al equipo seguridad en los penales y también lo hiciste en los dos tiros libres ante Temperley. Si entraba uno quizás quedaban afuera.



Puede ser. Por eso hay que estar metidos y en partido hasta el final. Por suerte pude atajarlos (el más difícil fue el primero, abajo, porque picó mal). Ojalá pueda seguir así. Que con mis atajadas ayude para ganar la final de la Copa Argentina, la que espero podamos cerrar antes de los 90' y ser campeones, que es lo que merece este plantel y todo Central.