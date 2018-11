Sería Herrera más 10

El partido contra Vélez está claramente en un segundo plano en el mundo Central, incluso para el cuerpo técnico, que utilizará un equipo alternativo el lunes en Liniers. Ayer Bauza advirtió que hay "alguna posibilidad" de utilizar algunos de los futbolistas habitualmente titulares, pero la idea es preservarlos a todos. A esta altura la gran duda a dilucidar es si Germán Herrera irá desde el arranque o si ocupará un lugar en el banco de suplentes. Lo que está claro es que el Chaqueño jugará algunos minutos, ya que la intención del Patón Bauza es que el delantero vaya adquiriendo ritmo de competencia de cara a la final de la Copa Argentina.

"El partido con Vélez es probable que lo juegue. Para la final lo vamos a ir viendo, pero van a jugar los que mejor estén", dijo el Patón ayer sobre la situación del Chaqueño, quien se lesionó ante Atlético Tucumán y se perdió los partidos contra Temperley (Copa Argentina), Estudiantes y San Martín de San Juan (Superliga).

Por supuesto el delantero quiere jugar y siente que si lo hace de titular no estará arriesgando el físico. De hecho, ayer se entrenó de manera normal y participó del fútbol en espacios reducidos con la intensidad habitual. El propio jugador advirtió que quiere y necesita jugar. "No hablamos todavía de la formación del lunes. Es claro que me va a venir bien jugar, aunque sea un rato. Uno siempre apunta a estar preparado para una situación como la del jueves. Vengo de una inactividad de semanas y me va a venir bien sumar minutos contra Vélez", apuntó.

Es demasiado aventurado arriesgar el equipo, pero seguramente los nombres que estarán disponibles son Miño, Nahuel Gómez, Ortiz, Alfani, Nicolás Giménez, Elías Gómez, Lioi, Ojeda, Arismendi, Pereyra, Diego Becker, Lovera, Maziero. De ellos, más Herrera si la decisión del DT es que sea titular, saldrán los once para el lunes. Josué Ayala aún no podrá jugar porque la fecha de suspensión la debe cumplir en reserva, cosa que no pudo hacer ante San Martín (SJ) porque era un partido pendiente y la reserva ya se había jugado.