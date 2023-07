"Se notaba que Brian Aguirre era diferente"

Newell’s va a salir con todo y nosotros tenemos que esperar que pase ese envión de los primeros 10 o 15 minutos. Después debemos hacer nuestro trabajo. Cuando tenemos la pelota somos un equipo que lastima. No la tuvimos tanto con Huracán (1-0), pero con Gimnasia (2-0) hubo mucha movilidad y por momentos encontramos los espacios a través de los cuales marcamos la diferencia.

Newell’s juega mucho por los costados, así que en un principio tendrás que trabajar bastante,.

Sí. Hay que tener cuidado por las bandas porque ellos tienen mucha llegada. Se potenciaron muchos jugadores con la llegada del Gringo (Heinze).

Cuando estuviste en Newell’s, Brian Aguirre recién estaba subiendo a primera. En ese momento, ¿veías algo distinto en él?

Soy muy amigo de Juli Fernández y Cristian Lema, y los tres hablábamos que Brian tenía mucho potencial. Se notaba que era un chico diferente, encarador, dinámico. No tenía verguenza para nada. Se adaptaba a lo que le pedían. Se notaba que podía llegar a ser lo que es hoy. A veces los chicos se marean o pierden la magia, pero a él no le pasó. Se destacó en el Sudamericano y en el Mundial Sub 20. Hoy está en un gran nivel. Tengo de compañero a Maestro Puch, que estuvo con él en la selección. Le dije que le mande saludos y me los devolvió. Es una gran persona y un gran futbolista.

Cuando tenés un delantero como Aguirre, que ataca tanto y trata de gambetear, ¿cuál es el secreto para marcarlo?

Siempre tenerlo cerca. Sabemos que Newell’s se hace ancho, entonces hay que estar bien perfilado para que, a la hora que le llegue la pelota, estar rápido encima. Otra de las cosas es mirar videos de los rivales y tener una visión de lo que hace y no hace. Después en el partido pasan distintas situaciones, pero con los videos ya tenés una información de lo que puede llegar a pasar.

Otro excompañero tuyo es Sforza, ¿que opinión tenés de él?

Si Juani juega, también será un problema para nosotros, porque maneja muy bien la pelota, distribuye, recupera. Es un jugador muy completo. Por eso clubes de Europa pusieron los ojos en él cuando estaba en inferiores, y ahora más todavía. También tiene muy buena pegada. Hay que tenerlo muy de cerca porque, como Brian, es desequilibrante. No todos los equipos tienen esa clase de futbolistas.

¿Cómo está Atlético Tucumán?

Venimos de tres victorias y los ánimos están muy bien. Obviamente que lo que pasó con Lucas (Pusineri) bajoneó un poco, pero rápidamente el club trajo a la dupla (Favio Orsi y Sergio Gómez) y nos fuimos acomodando a lo que ellos nos piden. Que es totalmente diferente a lo que nos pedía Lucas.

¿Cuáles son esas diferencias?

Lucas quería que ataquemos mucho. Por ahí desbordaba nuestro cuatro y yo, que estaba jugando de tres, terminaba de nueve. Atrás se jugaba mucho mano a mano y entonces por momentos quedábamos mal parados. Con la dupla somos un equipo más corto y ordenado. Quieren que se juegue en bloques chicos, con más intensidad a la hora de recuperar la pelota.

En tu caso, ¿estás más contenido?

No, me dan la libertad para proyectarme. Obviamente, no quieren que pasen los dos laterales, sino que lo haga uno y el otro se quede. Durante mi carrera tuve varios técnicos que me pidieron que me proyecte, desde (Mauricio) Pellegrino a (Frank) Kudelka, que lo tuve en Newell’s. Me amoldo a la idea que tiene el técnico.

¿En Atlético Tucumán pudiste desarrollar tu carrera como seguro esperabas y no se te dio en Newell’s?

Sí. Tuve la suerte de llegar a Atlético y poder jugar y desarrollarme. El primer año en Newell’s estaba el Tano Bíttolo, que fue el asistidor de ese campeonato, con 11 asistencias. El único partido que jugué fue de lateral por derecha en cancha de Racing. El segundo año tuve lesiones que nunca había sufrido en mi carrera. En la última parte pude tener algo más de regularidad, jugando Copa Sudamericana. Me quedo con lo lindo que es el club, con lo linda que es la gente. Newell’s me dio un aprendizaje muy grande porque jugué con futbolistas con mucha experiencia, como la Fiera, el Gato Formica, Lema, Gentiletti, Pablo Pérez. Eso es lo que a mí me queda, como jugador y persona. Aprendí de ellos. Es increíble lo que es Maxi para Newell’s. Aparte de haber sido un jugador que sacaba mucha diferencia hasta el final de su carrera, como persona es increíble.

Práctica y concentración

Newell’s cumplirá hoy la última práctica y quedará concentrado para recibir mañana a Atlético Tucumán. Se aguarda el regreso entre los titulares de Juan Sforza, por Pablo Pérez o Marcos Portillo, y quizás el de Jherson Mosquera, por Armando Méndez. Su rival viajará hoy en avión hasta Buenos Aires y desde allí lo hará en micro hasta Rosario.. Por otro lado, la reserva rojinegra venció ayer a Atlético Tucumán de visitante por 3 a 1.