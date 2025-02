Se dio la lógica en el clásico, que Central se lo ganó a Newell's otra vez con poco

A Central le sobró, Newell's fue el mismo

No hubo más. No fue ni por asomo el Central arrollador de las primeras fechas, el que se imponía en la posesión con velocidad. Casi que por momentos parecía un equipo de Russo y no de Holan. Y así hasta el final.

Newell’s en cambio fue el de siempre, el de las fechas anteriores, el apático, carente de fútbol como para torcer su suerte. Porque no es que no le metió garra o actitud, sino que no tuvo lo que no había podido conseguir antes de salir a la cancha para el clásico: juego.

Así Newell’s se fue consumiendo en su impotencia habitual mientras Central atrapaba otra perla para su buen presente y una racha increíble sobre el tradicional adversario.

Mallo dijo en la conferencia de prensa previa que imaginaba un clásico parejo como los últimos y que se definiría con poco. Así fue de nuevo. Solo que esta vez, le hizo caso a lo que dictaba el presente más que a la histórica de los últimos tiempos que no es mensurable. Por poco como los otros, con la lógica de este.

