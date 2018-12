Van por él. La dirigencia decidió acelerar los contactos con Pablo Lavallén para ofrecerle el cargo.

Newell's sigue en la búsqueda del entrenador. La misión ya se está tornando compleja y la decisión entró en la cuenta regresiva. Ahora la dirigencia trabaja contrarreloj para designar a un DT que pueda comenzar la pretemporada con el plantel el próximo 3 de enero, para lo que faltan apenas 12 días. Y en el contexto de la danza de nombres ayer se "cayó" la chance de repatriar a Fernando Gamboa, que seguirá al frente de Nacional de Paraguay, club con el que tiene contrato vigente y optó por respetarlo. Lo que elevó a cinco los apellidos que dijeron que "no": Sebastián Beccacece, Eduardo Domínguez, Mariano Soso, Diego Cocca y el mencionado Gamboa. Por eso ayer en el Parque recalcularon los planes a fin de encontrarle definitivamente un sucesor al renunciante Omar De Felippe y picó en punta Pablo Lavallén, con quien ya se habían reunido y había dejado en los directivos un gran concepto.

"Gamboa va a seguir en Nacional de Paraguay. Ya preparó la pretemporada, trajo los refuerzos y la semana que viene arranca con los trabajos. Newell's lo fue a buscar a último momento y por eso no vuelve al Parque", le confió ayer a Ovación una fuente calificada, muy cercana al Negro.

Este escenario no hizo más que volver a abrir el abanico de las posibilidades y allí arrancó una nueva carrera para sentarse en el banco de suplentes rojinegro. Uno que volvió fugazmente al radar leproso fue Gustavo Quintero, que sonó antes de que llegue De Felippe y había manifestado su voluntad de venir, pero anoche fue confirmado como flamante DT de Universidad Católica de Chile.

Entonces a última hora de la tarde tomó fuerza la opción de Pablo Lavallén (46 años), que dejó una buena impresión entre los directivos cuando hace unos días mantuvieron una reunión con el DT. Lavallén dirigió a San Martín de San Juan, Atlético de Tucumán y Belgrano. Y hoy asoma como el principal candidato a conducir tácticamente a los rojinegros.

Claro que también está la alternativa de Héctor Bidoglio, DT de la reserva que se hizo cargo del equipo de manera interina y obtuvo las últimas dos victorias ante Patronato y San Martín de Tucumán.

La búsqueda debió redefinirse en varias oportunidades. El tema es que tras la renuncia de De Felippe el primer apuntado fue Sebastián Beccacece, de presente y futuro en Defensa y Justicia. Después estuvieron las gestiones que piloteó personalmente el mánager Sebastián Peratta, con dos nombres que adherían al lineamiento de su proyecto futbolístico, pero no prosperaron: Eduardo Domínguez y Mariano Soso, que incluyó el viaje del ex arquero leproso a Ecuador para dialogar con Soso. Tampoco se llegó a un acuerdo con Diego Cocca.

A esta nómina de intentos fallidos (Beccacece, Cocca, Domínguez y Soso) ayer se sumó el "no" de Gamboa. Por eso arrancó una nueva búsqueda con la premura de no dilatar la decisión más allá de la semana que viene. Y todos los cañones ahora apuntan a Lavallén, que había manifestado su deseo de dirigir a Newell's.

Es evidente que no es sencillo para Newell's seducir a un DT con la billetera acotada con que cuenta. También es un hecho que no se podrán traer refuerzos en cantidad ni en calidad porque todo debe pasar por la autorización de la justicia y en esta cuestión será muy estricta. Y claro que tampoco ayuda la situación compleja en los promedios, ni que el clima político esté agitado en cuanto a la marcha opositora que pidió esta semana la renuncia de la comisión directiva. Ahora el horizonte parece ser Lavallén.





