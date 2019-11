Se apuntan nombres en Central en la tensa espera por Godoy Cruz

Un resultado para mantener un entrenador. Otros dos para sacarlo de su puesto. Una dirigencia a la que le abrieron las puertas para salir en busca de un posible reemplazante. Ese es el escenario hoy en un Central que transita días de mucha presión, pero al que no le queda otra que esperar qué es lo que ocurrirá mañana frente a Godoy Cruz para saber a ciencia cierta si Diego Cocca continuará al frente del equipo o si ese puesto quedará vacante.

Sin lugar para segundas lecturas ni especulaciones, el propio Cocca redobló ayer la apuesta. Casi 48 horas después de la conferencia que dio en La Plata, sostuvo: “Cuando uno dice lo que siente no se tiene que arrepentir de nada y yo no me arrepiento”. Nada de rectificaciones ni marcha hacia atrás.

El DT sigue convencido de que es el paso que debe dar en caso de que su equipo no logre romper con la racha de nueve partidos sin triunfos. Por eso la búsqueda de un posible reemplazo. A priori sin demasiada prisa para no cometer errores o errar a la hora de apuntar, pero sin la pausa que implique una pérdida de tiempo. El resto, nombres que ya trascendieron, algunos con mayor adhesión que otros. En eso está el secretario deportivo, Raúl Gordillo, entablando contacto con los principales candidatos.

Las instrucciones de la dirigencia hacia el Mono fueron claras. La necesidad de buscar alguna alternativa está por encima de todo y lo entienden de esa manera. Por eso los primeros contactos, aunque a modo de aproximación para saber en qué lugar se está parado.

Por estos días no hay manera de obviar el acercamiento que los dirigentes canallas o el propio Gordillo realizarán con Miguel Angel Russo. Ya hubo directivas claras de parte de la cúpula dirigencial hacia el secretario deportivo para que comience con la ronda de llamados y las fuentes consultadas coincidieron en que ya se dieron algunos pasos en esa dirección.

La lista de posibles entrenadores puede ser lo suficientemente extensa como para analizar el tema con excesiva calma, pero hay un paso obligado del que nadie está dispuesto a prescindir, tal vez por convencimiento, tal vez por conveniencia política. El primer entrenador al que se le ofrecerá el cargo en caso de que Cocca no continúe es Miguel Angel Russo. Sólo a partir de una negativa del ex DT canalla se pondrían en marcha negociaciones por otras alternativas que figuran sobre la mesa.

Una traba, no menor por cierto, es que habiendo un técnico en funciones Russo difícilmente se sentaría a hablar con los referentes políticos del club, amén de que el escenario en esta ocasión sea distinto. Igualmente, eso no implica que desde el club no se intente (muchos aseguran que ya se llevo a cabo) entrar en contacto con gente del entorno del ex técnico de Cerro Porteño para tener algún indicio sobre si existe la posibilidad de al menos juntarse para escuchar una propuesta.

En Arroyito sienten que están frente a la obligación de ofrecerle el cargo antes de analizar cualquier otro nombre, por lo que el de Russo es el paso obligado en medio de este camino hoy de cierto desconcierto. De ahí en más todo dependerá de un técnico que conoce el club mejor que nadie y que, más allá de tener diferencias con algunos de los sectores que hoy forman parte del gobierno auriazul, le saca una luz de ventaja al resto.

Probablemente todo quede en la nada o se le deba meter pausa en caso de que Central le gane a Godoy Cruz y que Cocca siga. No obstante, el hecho de que el DT se haya puesto plazo él mismo es algo por lo que muchos se inclinan por pensar que la situación podría repetirse en el corto plazo. Hasta hay quienes especulan con que igual se alejaría en caso de una victoria.

Lo cierto es que el nombre apuntado es Russo y después de él hay otras alternativas que se irán manejando en medio de un interinato de un Kily González que podría dirigir frente a River y que, de caerse lo de Russo, hasta podría ser considerado hasta fin de año.

Mientras todo eso ocurre, Cocca advirtió que no se arrepiente de lo que dijo y que lo que buscó es una reacción del resto. “Después del partido dije lo que sentí, lo transmití. Obviamente para que también haya una devolución. En estos días la devolución que encontré de parte de los jugadores y de la dirigencia fue muy buena y es lo que estamos tratando de generar, un contexto positivo, en el que todos estemos en el mismo barco”, dijo Cocca, el hoy DT canalla, el que se puso plazo, el que les abrió la puerta a los dirigentes para salir en busca de un posible sustituto.

"Estos días recibí el apoyo de los jugadores y de la dirigencia"

Con sus palabras en La Plata, Diego Cocca dijo que buscó una "devolución" de parte del grupo. Y en cierta forma se sintió contento porque consideró que "en estos días recibí el apoyo de los jugadores y de la dirigencia que me dejan la conciencia tranquila. Por eso cuando apoyo la cabeza en la almohada duermo bien". De esa forma, y atendiendo a sus declaraciones del pasado martes, el técnico sostuvo que lo que están buscando es "generar un contexto positivo en el que todos estemos en el mismo barco".

Basta de Ortigoza

Ante la consulta sobre si había escuchado las declaraciones de Ortigoza, el DT fue tajante: "No voy a hablar más de Ortigoza, no es el momento. Estamos pensando todo en positivo y en ganar el sábado. Vamos a alinearnos todos en ese camino".