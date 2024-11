Scaloni habló sobre Spreen y el escándalo con Riestra: "Por el bien del fútbol, que no vuelva a suceder"

Lionel Scaloni ofreció una rueda de prensa antes del partido de este jueves, a las 20.30, en el estadio Defensores del Chaco, ante Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas. Y allí se pronunció de forma contundente sobre la polémica en torno al debut del streamer Iván Buhajeruk, conocido como Spreen, quien jugó apenas un minuto en el partido entre Deportivo Riestra y Vélez por la Liga Profesional. El DT expresó su disconformidad con lo ocurrido, remarcando que espera que el Comité de Ética de AFA tome cartas en el asunto: “Creo que el Comité de Ética va a trabajar sobre esto y que no vuelva a suceder. Imagino que será ejemplar. Por favor, por el bien del fútbol que no vuelva a suceder".

Además el entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni aseguró que el cambio de torneo y cantidad de equipos en la Liga Profesional no es algo que actúe para bien o para mal en el conjunto nacional. "A la selección argentina no le afecta ni para bien o para mal la cantidad de equipos que hay en el fútbol argentino", aseguró Scaloni. Y agregó: "Pero no soy el indicado para hablar porque me estaría metiendo en un terreno que no es el mío".