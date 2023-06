Scaloni confirmó que estará en la despedida de Maxi Rodríguez, pero puso una "condición"

Sobre la chance de dirigir, dijo: “No a dirigir, creo que va José (Pekerman) o Hugo Tocalli. Recibí un mensaje de los dos (por Maxi y Riquelme), y me imagino que es para jugar”.

La despedida de Maxi

Además de Scaloni, también serán parte de la fiesta algunas figuras como Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Gerardo Martino y Gabriel Batistuta, entre otros.

Aunque el mundo está expectante por Messi, que todo indica que va a ser parte de la fiesta de despedida de Maxi Rodríguez.

El propio Maxi reveló una charla con el capitán de la selección campeona del mundo. “Él me hizo recordar un poco que el 24 era su cumpleaños. Yo le conté qué día iba a hacer la despedida y él me respondió «boludo, es mi cumpleaños ese día». Ahí me quedé porque la verdad no me acordaba”, soltó el exfutbolista entre risas.

La realidad es que la ilusión está intacta, incluso para el protagonista: "Ojalá que pueda venir y vivir lo que va a ser una fiesta en el Coloso, porque esto va a ser una locura".