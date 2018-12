Sarmiento figura en la lista de nombres que no seguirían

Brian Sarmiento llegó a Newell's el día en que Maxi se despedía llorando del Parque. Y por estos días podría generarse una remake, pero al revés de lo que sucedió a mediados del año pasado. Más allá de que venga o no la Fiera, lo cierto es que los días de Brian en el club parecerían estar contados. Al menos no está en los planes del cuerpo técnico. Otro que podría partir es Nelson Ibáñez, quien perdió la titularidad ante Alan Aguerre, y "está en análisis la situación de Sills", que es muy resistido por la gente. Por otro lado, la dirigencia quiere negociar el contrato con Fydriszewski y desde la entidad comentaron que aún no llegó ningún ofrecimiento por Leal.

Por otro lado, Adrián Taffarel se sumará a las inferiores (9ª).