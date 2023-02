Central pidió jugar con visitantes en Junín, pero Sarmiento tiene un conflicto de hinchadas

El verde no pondría a la venta entradas para los canallas por el problema interno con las barras y porque Aprevide no lo autoriza. Habría para "hinchas neutrales"

Los hinchas de Central tendrán que seguir la presentación de Central ante Sarmiento por televisión ya que la dirigencia del verde no cedería un espacio para los visitantes, algo que los directivos del canalla habían intentado conseguir. Al menos de manera oficial, ya que habitualmente el club vende entradas para no socios y de esa manera aparecen los "hinchas neutrales".

Más allá de la solicitud, Sarmiento está lidiando con un conflicto interno entre las barras del club y no consideran atinado ceder lugares para los visitantes -según le confiaron fuentes juninenses a Ovación-, más allá de que Aprevide es el que decide ante un pedido para que se pueda jugar con las dos hinchadas. "No hay nada por ahora", le indicaron desde el club a este diario.

Lo que sí podría surgir es que se lleve adelante la venta de entradas para no socios -a lo que recurren algunas entidades para recibir visitantes- y de esa manera algunos canallas puedan dar el presente. En el verde no ven con malos ojos la idea de que se juegue con visitantes por la recaudación, pero ya tienen antecedentes de que Aprevide no autoriza a jugar con las dos hinchas en la provincia de Buenos Aires y a esto se le suma el conflicto en la tribuna.