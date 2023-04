Santi Maratea lanzó su plan para salvar a Independiente y en dos horas juntó $145 millones El influencer, quien dijo se necesitan u$s 20 millones para rescatar al club. En la rueda de prensa estuvo secundado por Miguel Ángel Santoro, una leyenda del club de Avellaneda. 27 de abril 2023 · 14:03hs

Foto: Télam El influencer Santi Maratea dio detalles de cómo será la colecta para juntar u$s 20 millones de dólares para salvar a Independiente.

El influencer Santi Maratea presentó este jueves en el estadio Libertadores de América su proyecto para ayudar a Independiente y en apenas dos horas de lanzada la convocatoria señaló que ya se habían juntado 145 millones de pesos.

Vestido con la camiseta del rey de copas, Maratea contó muy entusiasmado cómo se había plasmado la idea de juntar fondos para dar una mano al Rojo de Avellaneda y reunir los u$s 20 millones para hacer frente al salvataje del club : “Soy amigo de Juan Marconi -uno de los actuales directivos del club tras el alejamiento de Fabián Doman de la presidencia- desde hace muchos años, y él fue el contacto. Hace algunos meses arranqué a jugar al fútbol, y desde ese lugar logré conectar un poco más con los hinchas de fútbol. Entendí que no tenía que convocar a gente que no sea de Independiente, aunque todos son bienvenidos”.

Además, Santi recordó una vez más que todo el dinero será destinado a sanear las arcas de la entidad: “La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares”.

Por otra parte, destacó que "hay un lindo mito de gente diciendo que esto es para lavar plata. Les quiero preguntar: ¿cómo? Es todo en blanco y por Mercado Pago”.

Maratea, quien informó que el 5% de lo recaudado será para gastos de gestión, arribó a la institución a las 11.30, fue recibido por el vicepresidente segundo Juan Marconi y reconocido con el obsequio de la emblemática camiseta número 10. Maratea y pepe Santoro.jpg Santi Maratea, acompañado de Miguel Angel Santoro -una leyenda de Independiente- exhibe su celular para mostrar cómo ingresan los fondos para la colecta. "Independiente debe más de 20 millones de dólares y por eso hice el cálculo que si todos colaboramos, podremos juntar la plata. Necesitamos 2.200.000 hinchas ya pagamos todo lo que se debe", detalló en una historia de Instagram desde el campo de juego del estadio. "Comparto cuatro links, uno de 4 mil, otro de 8 mil, y dos más de 16 mil y 32 mil. El club tiene muchas deudas", continuó. Además, dejó un alias para quienes deseen dar otras cifras. https://twitter.com/InfiernoRojo/status/1651638056531763203 Se pone de pié #Independiente. El hincha lo demostró toda su historia y hoy nuevamente lo vuelve a ser.



Es el puntapié de una gran iniciativa. Los donativos se pueden hacer a través de estos datos:

ALIAS: Maratearojo

CVU: 0000003100056132456587 pic.twitter.com/UtO15EdsAw — InfiernoRojo.com (@InfiernoRojo) April 27, 2023 "Tengo un ejército de personas empáticas que siempre me ayudaron con diferentes colectas. El ADN de mis colectas es la transparencia. Quiero que la plata vaya a donde tenga que ir. Las personas pueden chequear los movimientos, la plata no la toco y puedo manejar 20 millones de dólares sin que falte un centavo", describió. "Hubo un problema por el monto que vamos a juntar y en consecuencia se armó un fideicomiso con el único destino de juntar el dinero adeudado. El objetivo es ese", puntualizó. El objetivo de la colecta será juntar lo más rápido posible los casi 6 millones de dólares que se le debe a América de México por el mediocampista Cecilio Domínguez, deuda por la que está inhibido el club. "La Comisión Directiva no tiene nada que ver en esto, no se va a llevar ningún porcentaje de nada. Para los que me mandan a agarrar la pala, quiero que sepan que llevo tres semanas trabajando con mi gente para que esto salga bien. Lo que sobra será para las divisiones inferiores del club", detalló Maratea en el diálogo con la prensa. "Se van a pagar en un orden lógico: primero lo urgente y luego lo secundario. Primero, la deuda que nos pone el agua al cuello", informó. Por último, Maratea contó que no es hincha del club, a pesar de que lo hicieron socio desde la dirigencia, aunque avisó que a futuro sentirá "los colores". En qué consiste el proyecto del rescate del Rojo Básicamente, el proyecto para reunir el dinero consiste , según explico el propio Maratea en sus redes sociales, en el siguiente plan: "Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115 mil socios (que pagan 4 mil pesos por mes). Si sólo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4 mil pesos), llegás a juntar 20 millones de dólares y pagás toda la deuda. Beso”. https://twitter.com/TyCSports/status/1651628734867283990 "EN CASI UNA HORA, YA JUNTAMOS 74 MILLONES DE PESOS"



Santiago Maratea mostró cómo viene la colecta que inició este jueves para ayudar a Independiente. pic.twitter.com/lX64Z3Ixxn — TyC Sports (@TyCSports) April 27, 2023 La iniciativa del influencer sumó rápidamente adeptos, entre ellos gran cantidad de ex futbolistas de la institución, quienes tienen en Federico Mancuello y Hernán Pellerano a sus máximos referentes: “Hemos creado un grupo para ayudar en este momento que está pasando el club y empezar a movernos como para que esa recaudación o colecta se haga lo más rápido posible, lo más transparente, y que cada uno que ponga el dinero sepa dónde va y que quede todo muy claro”, anunció Mancuello, actualmente en el Puebla de México, a través de un audio. “Sé que la realidad de cada una de las personas que están acá son diferentes. Pero el objetivo siempre es el mismo, que es Independiente, y que en alguna parte nos ha unido a todos”, agregó. Entre los nombres que serán parte de este grupo se encuentran Francisco Pizzini, Diego Rodríguez, Franco Bellocq, Fabián Assmann, Fernando Godoy, Adrián Gabbarini, Victor Cuesta, Maximiliano Meza, Lucas Romero, Matías Pisano, Oscar Ustari, Carlos Matheu, Lucas Pusineri, Walter Erviti, Nicolás Tagliafico, Gabriel Milito y Germán Denis.