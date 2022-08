Javier Sanguinetti se fue de Newell's: "No veíamos la posibilidad de revertirlo"

¿La decisión de irse la meditó después del partido con Godoy Cruz?

No. Traté de no pensar demasiado, de abstraerme un poco. Estuve con mi familia en Buenos Aires y hablé con ellos. Intenté no hablar demasiado con la gente que trabaja conmigo, para tener una opinión menos contaminada.

Y una vez que consideró que debía renunciar, ¿se lo comunicó directamente a Astore?

No. Tuvimos una cena con el cuerpo técnico y lo decidimos después de analizado todo lo que estaba pasando. También hablando de todo lo bueno que habíamos hecho y que no debía pasarse por alto, porque en esta clase de circunstancias parece que se hizo todo mal. Pero cuando tenés esta vorágine de malos resultados, y viendo que no había la posibilidad de revertirlo, lo mejor era dar un paso al costado. Esta mañana (por el lunes) tuvimos una reunión (con los directivos) y les expliqué cuál era mi postura y mi decisión final. Y después se lo comuniqué al plantel.

¿Quisieron convencerlo para que siga?

Sí. Pero ya estaba decidido. Cuando tomás decisiones trascendentes en la vida, no lo hacés enojado ni de ninguna otra manera. Lo hacés a consciencia. Sí es doloroso. No estaba dentro de nuestros planes irnos porque creíamos que podíamos seguir, pero viendo cómo estaba la situación a la que llegamos, entendimos que la mejor opción era dar un paso al costado.

El equipo en determinados momentos fue competitivo y protagonista como quería y en otros ingresó en un pozo, ¿cuál es el balance que hace de su paso por Newell’s?

Altamente positivo. Después de casi nueve meses, obtuvimos una importante cantidad de puntos, volvimos a ganar un clásico, fuimos protagonistas en 25 fechas de las 32 en las que estuvimos nosotros (entre Liga de la Copa, Liga Profesional y Copa Argentina). Y cuando no pudimos obtener resultados, fuimos competitivos. Quizás en el partido con River empezó a detonarnos la situación. Parece esotérico que en una misma jugada se rompa el tendón de Aquiles el Piri (Vangioni) y la lesión del ligamento de Juro (Fernández). Después pasó lo de Armando Méndez (esquince de rodilla), lo de Gustavo Velázquez (fractura de maxilar). Todas lesiones que no eran producto de la lógica propia de la forma de jugar este torneo. También lo de Cristian Ferreira, que al tercer o cuarto día de entrenar se lesionó la fascia plantar. Se dieron muchas cosas negativas a las que no le encontrábamos explicación. Y cuando no se la encontrás, según mi modo de ver lo mejor es dar un paso al costado.

¿En la charla con los demás integrantes del cuerpo técnico no se planteó tratar de levantar al equipo y continuar?

Sí, pero también pensé en la dirigencia, que se portó muy bien con nosotros y en la forma en que nos vinculamos con ellos, de forma respetuosa, de muy buena manera. Viendo que todo se estaba haciendo muy forzado, muy difícil, teníamos más chances de perder que de ganar si seguíamos. Cuando empezás a tener esa duda, si continúas en el cargo en vez de ser una persona que no se rinde y no claudica pasás a ser un necio, un obtuso. En el fútbol, el fusible somos nosotros, al margen de que la comisión directiva hizo lo imposible para que sigamos. Pero ya teníamos una decisión tomada.

¿Influyó el hecho de que un grupo de hinchas fueron a hostigarlo tras el partido?

No, no los vi. No digo que haya estado bien, pero en ese momento no nos enteramos.

¿No había un proyecto con la comisión directiva de dar un salto de calidad en esta segunda parte del año?

No. El proyecto de Newell’s fue claro. Cuando me fueron a contratar, lo que se pretendía era conseguir resultados, ser competitivos, tener un colchón de puntos. Nosotros sumamos 49 puntos en 32 partidos (las tres competencias mencionadas), lo que hace un porcentaje del 51 por ciento. Si te fijás en la tabla del promedio, te das cuenta que estamos entre los 7 mejores de este año. Y entre los 10 mejores del torneo. No sé cuántas veces Newell’s estuvo ubicado así en los últimos diez años. Y con un presupuesto acorde a lo que nos dijeron los dirigentes, sin hacer locuras y con la idea de promocionar chicos, algo que hicimos. Hoy hay chicos que eran muy criticados y se valorizaron. Newell’s cuenta con la posibilidad de tener un cheque en blanco en los Sordo, Sforza, Brian Aguirre, Balzi. Jugadores que en su momento no eran considerados. Newell’s se queda también con jugadores de experiencia, que siempre tiran para adelante. Si me preguntás cuál fue el detonante, por qué el equipo no pudo conseguir mejores resultados, ojalá pudiera darte la respuesta porque si fuese así seguramente no estaríamos hablando de esto.

¿Qué fue lo que le dejó su paso por Newell's?

“Lo primero es agradecer a la gente el respeto, el cariño, el apoyo que nos dio en todo momento. Y a la dirigencia la posibilidad de dirigir a un equipo muy importante. Fue una alegría y una satisfacción enorme poder darle, dentro de lo que estaba a mi alcance, lo mejor que pude a esta gente que es muy fiel, en esta ciudad que respira pasión. Disfruté muchísimo estar en este club y jugar con la cancha repleta todos los partidos. Para mí fue una experiencia enriquecedora y muy positiva”.