Sanguinetti: "Con mayor juego y definición, podemos aspirar a más"

"Esta no es una pretemporada, sino una puesta a punto" , comenzó la charla Sanguinetti, en referencia a las escasas tres semanas que tienen de preparación para la liga. "Vamos a jugar promedio cada cinco días y habrá que recuperar a los jugadores más que entrenar" , agregó sobre el estrecho margen con el que se contará entre una presentación y otra.

"En la medida en que seamos competitivos, vamos a conseguir puntos, alejarnos del descenso y estar más cerca de ingresar a una copa internacional", precisó ante la consulta del objetivo para el último semestre del año.

"En el último torneo encontramos la forma de ser un equipo duro, incómodo. Si tenemos mayor fluidez en el juego y certeza en la definición podemos aspirar a más", manifestó Sanguinetti, antes de agregar que está "tratando de encontrar las opciones para llegar al torneo de la mejor forma" a causa de las ausencias de los lesionados Garro y Vangioni, las suspensiones de Pablo Pérez y Luciano, y la convocatoria de Arboleda a su seleccionado.

En relación a la duda que genera la posible venta de Nicolás Castro, el entrenador dijo: "En el anterior mercado de pases le dije que se quede para que se potencie. Sabemos que es el jugador a vender. La dirigencia sabe que si se va hay que traer a uno de sus condiciones".

Sanguinetti adelantó que el mediocampista, si no es transferido antes, se perderá el inicio de la liga porque no estará en plenitud debido a la intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis del viernes 13 de mayo. "En los dos o tres primeros partidos no lo vamos a tener", señaló.

Acerca del mercado de pases, que continuará abierto hasta el 7 de julio, un mes después del inicio de la liga, sostuvo que hay que hamacarse dentro de esta situación de incertidumbre. "El mercado está desfasado. Es un mercado complicado. De nuestra parte, seguiremos potenciando lo que tenemos y armando la mejor estructura posible. Tenemos que seguir sosteniendo la competitividad.

A menos de una semana y media para el debut, dijo que tiene jugadores que no sabe si estarán en condiciones físicas de jugar en la primera fecha. "Todavía estamos en duda con Macagno (había sufrido una distensión) si llega. Estamos viendo la recuperación de Sordo (volvió a entrenar tras tener Covid) y hay un central con molestias (no precisó quién). Tenemos diez días. Estamos probando y viendo", dijo.