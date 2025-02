Sández sobre la victoria de Rosario Central: "Fuimos un equipo serio y afrontamos el partido como una final"

“No había que dejarse llevar por el contexto, por la fiesta que se vivió en las tribunas, y si bien no fue fácil mantener la concentración, creo que lo conseguimos”, apuntó Sández, convencido además de que Central hizo los “méritos necesarios” como para quedarse con los tres puntos.

Creo que hicimos un partido prolijo, que en el primer tiempo tuvimos paciencia para manejar la pelota por abajo, pero nos faltó profundidad. Igual, son cosas que las vamos a ir encontrando con el tiempo, con el correr de los partidos. Es importante tener paciencia para jugar por abajo. Rescato también la concentración y el compromiso que mostró el equipo en los momentos en los que no pudo imponer condiciones de juego sobre el rival. Creo que ese fue uno de los factores clave para quedarnos con los tres puntos.

- Generalmente cuesta conseguir un buen resultado después de ganar el clásico, y este partido con Sarmiento no fue la excepción

Totalmente. Después de ganar un partido tan importante como el clásico, con la magnitud que eso tiene, sabíamos que nos podía jugar en contra para este partido con Sarmiento. Estaba esa preocupación por una probable relajación. Pero fue muy importante ser consciente de eso y tomar este partido con alta concentración, como si fuera una final. Cuando no se pudo imponer nuestro juego, mostramos la actitud que hacía falta y creo que eso también ayudó a que nos llevemos los tres puntos.

- ¿Qué pasó en la jugada de tu gol, que apareciste dentro del áres por el sector derecho?

Eso es un poco lo que nos pide Ariel (Holan) a los defensores, que estemos atentos a la segunda pelota cuando los delanteros estén atacando. Así que cuando me tocó recuperar ese rebote por mi sector, pude descargar la pelota y fui a buscar el centro al área por el lado contrario. Por suerte Nacho cruzó la pelota justa, cuando la recibió sabía que él desde ahí no falla, y pude convertir. Terminé en una posición que no es habitual para mi, pero feliz de haber convertido y poder ayudar al equipo. Lógico que estoy contento por el gol porque creo que además sirvió para darnos cierta tranquilidad para manejar el partido.

Sández y el "efecto post triunfo del clásico rosarino"

- Más allá del resultado, ¿pensás que lograron neutralizar el “efecto post triunfo clásico”?

Fuimos muy conscientes de que no nos podíamos dejar lleva por el contexto, por cómo iba a estar la gente en el estadio, por la fiesta en las tribunas. Todo eso no nos podía desconcentrar de nuestro objetivo, que era ganar este partido con Sarmiento. Lo jugamos como una final, y creo que también fue importante que pudimos encontrar el gol rápido, a los pocos minutos de juego. Fuimos un equipo serio.

Sández sobre el equipo de Ariel Holan

- ¿Cuál es la clave para entender este muy buen arranque del equipo en el torneo?

Creo que hicimos una gran pretemporada, venimos trabajando bien y en la mayor parte de los partidos que afrontamos, pudimos imponer nuestro juego. Siempre hay cosas para mejorar, pero estamos todos muy metidos, los que jugamos seguido y los que empujan desde afuera, que vienen cumpliendo cuando les toca entrar. Es muy importante que el grupo esté tan unido. Eso es clave para entender este presente, con el equipo arriba en la tabla y con ganas de ir por más.

Ariel Holan vivió con mucha intensidad la presentación de Central.

- ¿Cómo te venís sintiendo en lo personal?

Me siento cada vez mejor. El grupo está cada vez mejor, y creo que en ese sentido hay que valorar mucho la seriedad que mostramos en cada partido.

- Ahora te toca vivir otro partido especial, visitan a Boca, el club en el que te formaste como jugador y debutaste como profesional

Sí, va a ser muy lindo. Para mi es especial volver a la Bombonera porque es el lugar en el que di mis primeros pasos como jugador, el lugar en el que me enseñaron muchas cosas, donde conozco a todos los que trabajan ahí, y además hay compañeros que me ayudaron mucho, gente que me marcó en la profesión.

Son todas sensaciones muy lindas, pero por encima de eso está el compromiso y las ganas de que Central haga un buen patido y pueda traerse los tres puntos. Venimos haciendo las cosas bien y ojalá podamos repetirlo con Boca. Este partido va a ser una muy buena medida futbolística para este grupo, para demotrar que no nos conformamos con lo que hicimos hasta ahora y para dejar en claro una vez más el carácter que tiene este grupo.