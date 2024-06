Russo: "No tengo dudas de que Central mereció algo más que el empate"

En relación a la llegada del receso y la chance de establecer balances, el DT confió que en estos días hará una conferencia de prensa para exponer sus análisis. “Este semestre fue muy largo para nosotros. Hay cosas buenas y otras por mejorar. Hay que saber llevar estos momentos”, dijo.

“No tengo dudas de que hay muchas cosas buenas. Cuando uno va y busca, pasan estas cosas. Tenemos que seguir encontrando niveles y continuar trabajando”, enfatizó Russo.

“La propuesta en Mendoza fue buena. Hay que tener en cuenta también que a nosotros siempre nos costó de visitante. Hoy hubo cosas buenas que hay que seguir trabajando”, resaltó.

Sobre la ubicación de Malcorra en el banco, el DT explicó que “el jugador está bien, también tenemos lo de Damián Martínez y Facundo Mallo y no podemos agotar a todos. Le tocó no jugar, pero la decisión fue toda mía. Nada más que eso”.

En relación al parate que se viene en el fútbol argentino, el entrenador resaltó que “hemos jugado mucho. Para algunas cosas nos va a venir muy bien. Tenemos que meternos de lleno como en una pretemporada, como la que no pudimos tener a principios de año”.

Por su parte, Carlos Quintana indicó: “Tuvimos varias situaciones, fue partido lindo y bravo, tuvimos más chances nosotros y no las pudimos aprovechar. Hicimos bastante para llevarnos más. El primer semestre fue duro. Nos costó con tres competencias, los equipos nos fueron conociendo, no nos dieron los espacios del torneo anterior. Competimos en todas las canchas en la Libertadores, pero no nos alcanzó. No tuvimos descanso y ahora los días que tengamos serán para descansar”.