Russo enfrenta una semana clave para las aspiraciones de Central

Cachetazo: Central eliminado a manos de Chaco For Ever

El lateral izquierdo por ahora tiene dueño: Alan Rodríguez . Pero el entrenador pretende otro nombre. ¿Se irá Coyote? A eso hay que sumarle que un volante llegará seguro. No será Jonatan Gómez como se especuló. Gomito agradeció el contacto, pero tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2025 y en Avellaneda no lo largan.

Lo que espera el DT es un nueve. Lo necesita. Ya no cuenta con Veliz. A Luca Martínez Dupuy no lo tiene en cuenta. Solo le queda a Octavio Bianchi como para arrancar la temporada. En el mercado nacional no hay, al menos por ahora, un apellido que pueda llegar a Arroyito. Aunque, según versiones, Russo estaría muy interesado en un atacante que está en Brasil. De ser así, habrá que ver cómo llegará porque dejar el Brasileirao no es un dato menor. Al menos que sea un atacante que no tenga rodaje y quiera emigrar hacia estos lares.