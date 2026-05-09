La Capital | Ovación | Leones FC

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y se quedó con un punto ante Yupanqui

HEl equipo de Alvear fue mejor durante la mayor parte del tiempo, pero sufrió al final de la etapa. Denis Rodríguez vio la roja sobre el cierre.

9 de mayo 2026 · 17:33hs
Juan Ignacio Vieyra remata un tiro libre en el primer tiemo que era peligroso pero se fue sin pena ni gloria. Leones FC y Yupanqui igualaron 0 a 0.

Club Leones FC

Juan Ignacio Vieyra remata un tiro libre en el primer tiemo que era peligroso pero se fue sin pena ni gloria. Leones FC y Yupanqui igualaron 0 a 0.

Leones FC y Yupanqui igualaron 0 a 0 en un encuentro correspondiente a la décima fecha del torneo de la Primera C. El partido se jugó en el estadio de Unión de Arroyo Seco y el equipo de Alvear jugó la may parte del segundo tiempo con dos jugadores menos, por las expulsiones de Denis Rodríguez y Acevedo.

Fue mejor el equipo de Franco Ferlazzo durante buena parte del primer período, aunque su mayor posesión y mejor propuesta no se tradujeron en situaciones concretas frente al arco de Yupanqui. El equipo visitante, en cambio, pudo emparejar el partido hacia el final y en los últimos siete u ocho minutos tuvo al menos tres ocasiones claras para ponerse en ventaja.

Sobre el cierre del primer tiempo, Denis Rodríguez lanzó un golpe contra un rival y, aunque no pareció impactarlo, el árbitro le mostró la roja. Leones terminó además con otros tres jugadores amonestados: Quinteros, Benítes y Bonesso.

Leones FC jugó casi 45 minutos con dos menos

A los seis del segundo, el árbitro también expulsó a Acevedo por doble amarilla y el partido se puso cuesta arriba para Leones. Sin embargo, el equipo de Ferlazzo se rearmó, puso ganas y fútbol y creó al menos tres situaciones claras para marcar diferencias.

En el balance final, Leones fue el claro merecedor de la victoria, ya que Yupanqui -que se quedó con diez sobre el final- nunca pudo aprovechar la ventaja numérica y sufrió mucho más que cuando jugaban once contra once.

Leer más: Chiqui Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo del arbitraje ante Central

Las formaciones de los equipos

Leones FC formó con Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Román Elsegood, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Denis Rodríguez, Franco Tanneur y Juan Ignacio Vieyra (11 del segunto tiempo, Adrián Collera); Marcos Benítes (amonestado a los 31 minutos), Gonzalo González (11 del segundo tiempo, Valentín Stizza) y Cristian Bonesso (amonestado a los 26 minutos). DT: Franco Ferlazzo.

Luego ingresaron Adrián Colera, Valentín Stizza y Leandro Duarte.

Suplentes: Ezequiel Daniele, Stizza, Sebastián Peñaloza, Francisco Bravo, Cristian Ortigoza, Diego Barrionuevo.

Yupanqui formó con Nahuel Castro; Lautaro Maside, Alan Sánchez, Marcos Bale, Pablo Vouga; Luca Carrizo, Jonathan Smith, Matías Cáceres, Sergio Salomone; Máximo Magallanes y Agustín Meloño. DT: Damián Troncoso.

Luego ingresaron Lucas Portillo, Bruno Galeano, Jean Rousseau y Alejo Torres.

Suplentes: Valentín Rodríguez, Mateo Roumieux, Juan Cruz La Scaleia, Luca Zárate y Axel Meridione.

El árbitro fue Valentín Bocaccia.

Noticias relacionadas
Leones FC volvió a perder tras cinco partidos en la Primera C

Primera C: Leones FC tropezó ante Atlas, pero demostró que es un equipo competitivo

Ignacio Boero manifestó que en el nuevo mercado de pases puede irse algún juvenil si resulta conveniente para todos.

Newell's: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

Marco Ruben, en el día de su primer entrenamiento tras la vuelta al ruedo en el fútbol grande.

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Jorge Almirón probó el equipo de Central que este domingo irá en busca de los cuartos de final ante Independiente.

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Ver comentarios

Las más leídas

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Lo último

Newells: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán más prioridad a la calidad que a la cantidad

Newell's: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

La Fiscalía pudo probar que Jorge Menegozzi fue "partícipe necesario" en una causa por bienes apropiados y desguasados durante la dictadura y parte de la democracia

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Por Matías Petisce
La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

Por Martín Stoianovich
Policiales

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo
La Ciudad

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas
la ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF
Economía

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal
Policiales

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Compraron una ruinosa casona centenaria en pleno centro y decidieron recuperarla

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Ovación
Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y aun así mereció ganar

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Policiales
Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur
Policiales

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La Ciudad
El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas
la ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias
Economía

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias

Piden perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar al juez de línea de un torneo barrial
Policiales

Piden perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar al juez de línea de un torneo barrial

El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria
la ciudad

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado
La Ciudad

Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Cuáles son las posiciones que buscará reforzar Newells en el próximo mercado de pases

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cuáles son las posiciones que buscará reforzar Newell's en el próximo mercado de pases

Primer paso del peronismo de Santa Fe para dejar atrás su etapa de dispersión

Por Javier Felcaro
Política

Primer paso del peronismo de Santa Fe para dejar atrás su etapa de dispersión

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis
La Ciudad

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío
La Ciudad

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones
Economía

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones

Inauguraron la sala de oncopediatría del Vilela: Los chicos vivirán sus tratamientos de otra manera
LA CIUDAD

Inauguraron la sala de oncopediatría del Vilela: "Los chicos vivirán sus tratamientos de otra manera"

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes
La Ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?
La Ciudad

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

La proteína está de moda: ¿cuánto hay que comer por día y por qué?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

La proteína está de moda: ¿cuánto hay que comer por día y por qué?

En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional
La Ciudad

En Rosario hay más de 32 mil viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón
POLICIALES

Bifes de cocaína en la cárcel: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes
Ovación

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes

Con Topa como invitado principal, llega una nueva edición del Festival Solidario Vilela
Zoom

Con Topa como invitado principal, llega una nueva edición del Festival Solidario Vilela

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas
POLICIALES

Madre e hija heridas en violenta pelea en Nuevo Alberdi: tres mujeres implicadas