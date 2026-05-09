Leones FC jugó casi todo el segundo tiempo con dos menos y se quedó con un punto ante Yupanqui

HEl equipo de Alvear fue mejor durante la mayor parte del tiempo, pero sufrió al final de la etapa. Denis Rodríguez vio la roja sobre el cierre.

Juan Ignacio Vieyra remata un tiro libre en el primer tiemo que era peligroso pero se fue sin pena ni gloria. Leones FC y Yupanqui igualaron 0 a 0.

Leones FC y Yupanqui igualaron 0 a 0 en un encuentro correspondiente a la décima fecha del torneo de la Primera C. El partido se jugó en el estadio de Unión de Arroyo Seco y el equipo de Alvear jugó la may parte del segundo tiempo con dos jugadores menos, por las expulsiones de Denis Rodríguez y Acevedo.

Fue mejor el equipo de Franco Ferlazzo durante buena parte del primer período, aunque su mayor posesión y mejor propuesta no se tradujeron en situaciones concretas frente al arco de Yupanqui. El equipo visitante, en cambio, pudo emparejar el partido hacia el final y en los últimos siete u ocho minutos tuvo al menos tres ocasiones claras para ponerse en ventaja.

Sobre el cierre del primer tiempo, Denis Rodríguez lanzó un golpe contra un rival y, aunque no pareció impactarlo, el árbitro le mostró la roja. Leones terminó además con otros tres jugadores amonestados: Quinteros, Benítes y Bonesso.

A los seis del segundo, el árbitro también expulsó a Acevedo por doble amarilla y el partido se puso cuesta arriba para Leones. Sin embargo, el equipo de Ferlazzo se rearmó, puso ganas y fútbol y creó al menos tres situaciones claras para marcar diferencias.

En el balance final, Leones fue el claro merecedor de la victoria, ya que Yupanqui -que se quedó con diez sobre el final- nunca pudo aprovechar la ventaja numérica y sufrió mucho más que cuando jugaban once contra once.

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Las formaciones de los equipos

Leones FC formó con Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Román Elsegood, Rodrigo Quinteros y Mario Senra; Denis Rodríguez, Franco Tanneur y Juan Ignacio Vieyra (11 del segunto tiempo, Adrián Collera); Marcos Benítes (amonestado a los 31 minutos), Gonzalo González (11 del segundo tiempo, Valentín Stizza) y Cristian Bonesso (amonestado a los 26 minutos). DT: Franco Ferlazzo.

Luego ingresaron Adrián Colera, Valentín Stizza y Leandro Duarte.

Suplentes: Ezequiel Daniele, Stizza, Sebastián Peñaloza, Francisco Bravo, Cristian Ortigoza, Diego Barrionuevo.

Yupanqui formó con Nahuel Castro; Lautaro Maside, Alan Sánchez, Marcos Bale, Pablo Vouga; Luca Carrizo, Jonathan Smith, Matías Cáceres, Sergio Salomone; Máximo Magallanes y Agustín Meloño. DT: Damián Troncoso.

Luego ingresaron Lucas Portillo, Bruno Galeano, Jean Rousseau y Alejo Torres.

Suplentes: Valentín Rodríguez, Mateo Roumieux, Juan Cruz La Scaleia, Luca Zárate y Axel Meridione.

El árbitro fue Valentín Bocaccia.