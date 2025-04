Rugby: Atlético del Rosario tuvo una tarde para el olvido, no pudo con Los Matreros y resignó el invicto

Manuel Nogués fue uno de los tantos que no pudo hacer pesar su buen juego.

No venía jugando bien y en algún momento la suerte se termina. Y fue éste sábado. Atlético del Rosario sufrió su primera derrota del año y dejó de ser uno de los invictos del torneo de Primera A que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires al caer por 34-20 ante Los Matreros, en el marco de la 6ª fecha.

Otra vez el juego en conjunto no apareció, pero a diferencia de otras tardes las individualidades no tuvieron peso, estuvieron maniatadas, presa de un rival más astuto (digamos más matrero) que nunca se salió del repertorio y lo cumplió a rajatablas. Dadas así las cosas el resultado empieza a tener lógica, pero si a eso se le suma que a la visita le salieron absolutamente todas y al local ninguna se entiende aún mejor, esto sin contar la cantidad de errores (forzados y no) que cometió el dueño de casa que, en cierto punto, le sirvieron en bandeja la victoria al equipo de Morón.