Marco Ruben prolongó ayer a la tarde el contrato con Central hasta junio de 2020. Por la noche el delantero ofreció una conferencia de prensa en el Gigante de Arroyito y a manera de despedida destacó que "todo lo que di adentro y afuera de la cancha fue con el corazón y con las mejores intenciones. Seguro me faltaron cosas, pero siempre fue con la mejor intención, intentando estar bien y haciendo todo lo que me correspondía".

"Extrañar voy a extrañar todo, porque esto ya lo viví. Ya me fui de Central a los 20 años en otra etapa distinta y extrañé muchísimo. Me acostumbré en 3 o 4 años y aprendí a vivir lejos de casa, de mi familia, de Central y de todo lo que me gusta. Siento un compromiso muy grande con este club y con esta gente, con la que tuve contacto toda la vida. Sus palabras siempre fueron increíbles conmigo y mi compromiso y responsabilidad son gigantes. Quiero que todos los que vienen dejen todo", afirmó.

Ruben ya piensa en su nuevo reto: Atlético Paranaense, donde jugará a préstamo (200 mil dólares) por una temporada con opción de compra. "Es un desafío, uno siempre cree que es lo mejor. Hoy pienso que el club elegido es óptimo para reencontrarme con la ilusión del fútbol y seguir con la ambición de pelear cosas y también para mi familia", dijo.

"El tiempo dirá si yo puedo volver a jugar con la camiseta de Central, si todavía me siento bien como jugador y puedo brindarle a Central el 100 por ciento", concluyó.