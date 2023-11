Rosario fue finalista del Torneo Federal de Pádel en Mar del Plata

Cristian Aquino, ex jugador profesional y director de la Copa Rosarina, fue el líder del equipo y destacó que “los jugadores entendieron el concepto de la competencia por equipos y eso fue clave”. Además, agregó que “ no todos los equipos tienen la preparación y el profesionalismo que le da Rosario a la competencia , por eso los jugadores que compiten en la Copa Rosarina de Pádel se adaptan más fácil”.

Copa de Padel.jpg

Por su parte, Mónica Carey, emblemática jugadora Rosarina, dirigente y fundadora de la PAF, comentó: “Estoy muy contenta porque fue un torneo fantástico tanto en lo organizativo como en lo deportivo. Este es un torneo que los jugadores esperan todo el año y nosotros como organización tenemos que estar a la altura y así fue”.

Asimismo, la delegada del equipo, Luciana Paladini, informó que el año de competencia para los jugadores aún no terminó. “Entre el 10 y 19 de diciembre se realizará el Máster Final de la Copa Rosarina de Pádel en el Hipódromo de Rosario, con las mejores ocho parejas del ranking 2023 de todas las categorías. El escenario contará con el armado de una cancha profesional debajo de una de las plateas del mítico Hipódromo, montando un microestadio”, expresó.

En los últimos tiempos, el pádel no para de crecer. Los complejos deportivos no tienen turnos disponibles en sus canchas, los profesores no dan abasto con los horarios, los torneos baten récords de cantidad de inscriptos y el deporte comienza a ser mucho más profesional que en la década de los 90, cuando fue furor. En la actualidad, Rosario tiene un gran futuro en el pádel, con personas dedicadas a trabajar por amor al deporte y en la búsqueda de continuar a los más alto.