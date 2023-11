Rodrygo calentó la previa de Brasil y Argentina: "Nos va a respetar"

El equipo que dirige Lionel Scaloni llega después de sufrir su primera derrota en las Eliminatorias 2023, un golpe duro porque fue ante el Uruguay de Marcelo Bielsa , otro de sus rivales tradicionales del continente y porque cayó sin atenuantes. Brasil no viene mejor, sufrió dos caídas consecutivas que le minaron los ánimos y lo alejaron de los primeros lugares de la clasificación del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026 .

Pero eso no es todo, el equipo a cargo de Fernando Diniz, técnico campeón de la Libertadores con Fluminense, tendrá que hacer cambios obligados, por las cinco bajas sensibles que tendrá para enfrentar a la albiceleste. No serán de la partida Ederson, Danilo, Casemiro y Neymar, quienes no habían sido incluidos en la lista de convocados por Diniz, y a los que se sumó Vinicius, quien se lesionó en el partido ante Colombia.