River empató ante Vélez y complicó sus chances de entrar a la Libertadores En Liniers, el equipo de Marcelo Gallardo igualó 0-0 con los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto en el marco de la fecha 16, juego correspondiente a la Zona B. 16 de noviembre 2025 · 19:08hs

En el marco de la última jornada del Torneo Clausura, Vélez y River Plate empataron 0-0 en el estadio José Amalfitani. De esta manera, el Millonario complicó su presencia en la próxima Copa Libertadores y sigue sin reencontrarse con la victoria. Vale resaltar que ambos equipos están clasificados a los octavos de final del certamen.

El cuadro de Marcelo Gallardo salió a disputar el encuentro notablemente enchufado, al punto de que protagonizó tres llegadas de peligro en los primeros compases. Sin embargo, con el correr de los minutos, Vélez se asentó en el terreno de juego y equiparó el desarrollo. Incluso, el equipo de Guillermo Barros Schelotto dominó el transcurso en el último cuarto de hora y creó importantes ocasiones de gol.

El complemento se desarrolló con un juego considerablemente dinámico. Ambos elencos generaron múltiples situaciones de peligro e hicieron trabajar a los arqueros Tomás Marchiori y Franco Armani. No obstante, el marcador se mantuvo en cero. El equipo de Gallardo arrastra cuatro partidos al hilo sin convertir.

Este resultado deja a River con menos posibilidades de meterse a la próxima Copa Libertadores. El Millonario podrá clasificar si se consagra campeón de este torneo, o al quedar cuarto en la tabla anual, deberá esperar que Central, Boca o Argentinos Juniors se queden con el Torneo Clausura para tomar el cupo que otorga un puesto en el repechaje del certamen internacional.

Por su parte, Vélez quedó cuarto en la zona B con 26 unidades y jugará los octavos de final en condición de local, mientras que River quedó sexto, con 22.