Central y el Patón Bauza ya tienen el primer refuerzo que tanto pretendían. Es Fabián Rinaudo, 31 años, quien hoy firmó contrato con el club y esta noche fue presentado en sociedad en el Gigante. "Lo más importante para mí fue el interés que siempre mostró Central", aseguró el experimentado volante que viene a equilibrar la zona media del equipo canalla. "Jugar la Copa Libertadores era una cuenta pendiente", afirmó.

"No es lo mismo llegar a un club campeón, que se sacó la presión, que a un equipo que viene con esa mochila".

"Estoy agradecido por el presidente (Rodolfo Di Pollina) y a (al mánager, Mauro) Cetto. Central me fue a buscar en varios mercados de pases y estoy agradecido. Este es un nuevo desafío, en una nueva casa y esperemos estar a la altura de todo Central. Desde todo punto de vista estoy contento y conforme con esta nueva etapa", argumentó Fito Rinaudo en el comienzo de su presentación, donde estuvo acompañado precisamente por Di Pollina y Cetto.

Luego de hablar de desafío, fue consultado sobre si eso pasaba por jugar la Libertadores. "Era una cuenta pendiente a nivel personal jugar la Copa Libertadores. Ahora voy a poder cumplir con ese desafío, que es grande a nivel personal y grupal", sentenció, y enseguida agregó: "Ya es bueno estar y ser parte, pero tenemos el desafío de ser protagonista y para eso voy a dar lo mejor en cada partido y en cada entrenamiento. Yo vengo a eso, espero aportar lo mejor en todo lo que se juegue. Siempre voy a dar el 100%".



Consultado sobre si el hecho de poder jugar la Libertadores con Central había sido determinante para tomar la decisión de venir a Rosario, sentenció: "No es un detalle menor que el club vaya a jugar la Copa, porque no es normal para mi jugarla, ya que como dije era una cuenta pendiente en mi carrera. Pero no fue determinante, si importante. Pero lo más importante fue el interés que siempre mostró Central. Esperemos adaptarme bien al grupo, al equipo y al club".

fito11.jpg Foto: Leo Vincenti / La Capital



Respecto de la presión que le debe haber quitado a muchos jugadores la obtención de la Copa Argentina, sostuvo: "Eso va más allá de mi llegada, lo hablaba con los dirigentes, pero para el técnico y claramente para los jugadores no es normal. Lo consiguieron, se han descargado, y la mochila de todos se aliviana mucho y no es lo mismo llegar a un club campeón que a un equipo que viene con esa mochila. Ya de por sí este es un estadio con tanto peso y pasión y con toda la gente que lo sigue".

El volante prefirió evitar referirse a la posición en la que jugará. "No voy a hablar ni de nombres ni de posiciones. Voy a jugar en cualquier posición, lo más importante es estar todos a disposición del entrenador. Vengo a sumar, y si bien es una frase hecha, por más que sea simple no deja de ser verdad".

Fito Rinaudo tuvo un paso fugaz por las inferiores de Central cuando tenía 13 años y por eso fue consultado sobre si se había imaginado volver algún día a Arroyito. "No me lo imaginaba. Me tocó irme desde chico cuando estaba en la pensión con mi hermano y nunca me imaginé llegar a jugar en primera y luego jugar en Central. Pensé que ya estaba, que era una etapa que no se había dado, hasta que hace un par de años volvieron los sondeos de Central cuando no lo esperaba. Pero más allá de eso estoy contento por el interés, tengo amigos en la ciudad y la familia cerca. Y todo eso suma desde lo personal".

El volante de contención que tanto quería el Patón Bauza para reforzar el equipo también dejó otros conceptos.

"No voy a comparar a un club con otro (en alusión a Gimnasia). Dejo una vida atrás dentro de ese mundo y ahora me estoy iniciando en otro. Esperemos conocerlo entero y que sea con muchas alegrías".

"Es importante tener un grupo y un equipo con madurez, eso es en todos los equipos y en mi día a día. Bienvenidos sean los grandes y los pibes, todos tenemos que sacar adelante la idea del técnico"

"Esta vez se dieron un montón de situaciones, eso no significa que anteriormente no quisiera venir. La situación de Gimnasia empujó un poco más a esto, agradezco a la dirigencia porque la decisión fue consensuada y la propuesta me sedujo".