Rinaudo: "Hay cosas positivas para ver"

"Estamos con mucha bronca porque hicimos un desgaste muy grande. El empate era merecido y justo. Nos daba esa cuota de tranquilidad más allá de que vinimos a buscar la victoria", analizó Fabián Rinaudo, el único de los jugadores canallas que tomó la palabra junto al entrenador Paulo Ferrari. Y dentro de esa primera frase que lanzó en rueda de prensa, el volante avisó que "ahora hay que recuperarse frente a San Lorenzo".

Pero lo más importante de las declaraciones del ex Gimnasia estuvo enfocado en la banca pública que realizó hacia el técnico, que quedó en una situación incómoda con el traspié en tierras chilenas. "Hay un cambio de idea y de conceptos en este poco tiempo que tiene el cuerpo técnico. Eso lo notamos. Espero que la gente también lo haga. Lo sentimos y nos sentimos bien. Y que no se quede con una derrota por una jugada desafortunada", insistió. Y enseguida agregó: "Muchas veces no todo es resultado. Hay cosas positivas para ver". Sin dudas un respaldo intenso a pesar de que Central no tuvo una imagen tan positiva como la que expuso el volante.

A su turno, el Loncho resaltó: "Estoy con mucha bronca, el equipo llegó al empate en una cancha difícil y ante un gran equipo. La jugada sobre el final nos deja sabor amargo, estamos dolidos porque el empate estaba cerrado".

El ex defensor valoró el nivel que mostró su equipo en el segundo tiempo porque "mejoró mucho. Me quedó con esa remontada. Conseguimos el empate, pero lamentablemente no lo pudimos sostener".

"El equipo intentó siempre. Vinimos a buscar la victoria y nos vamos con mucha bronca", afirmó. Y en cuanto al encuentro del domingo ante San Lorenzo expresó: "Vamos a salir a buscar los tres puntos".