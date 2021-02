Rinaudo fue operado y en Central suenan Romero y Carmona

Fabián Rinaudo fue intervenido quirúrgicamente en la mañana de este martes de la rodilla izquierda por la rotura parcial aguda en el ligamento rotuliano que sufrió en el partido ante Argentinos Juniors y si bien el parte médico emitido por el club no habla de tiempo de recuperación, allegados al futbolista confiaron que serán entre cuatro y seis meses para la vuelta a las canchas. Es por esta lesión del volante oriundo de Armstrong que en Central de lo que más se habla es del refuerzo que podría llegar en su lugar. Ayer hubo una reunión en la sede de calle Mitre por este tema, aunque las certezas no abundan. Aparecieron algunos nombres sobre la mesa y si bien no se avanzó demasiado, la idea es resolver el tema cuanto antes. Emiliano Romero (Atlético de Rafaela) y Carlos Carmona (libre de Colo Colo) son dos de los apellidos en cuestión. “Son dos jugadores que se analizaron”, deslizó una voz autorizada en el tema, que además apuntó que Martín Rabuñal (Uruguay) es otro de los "potables".