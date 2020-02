Riaño facturó por triplicado

Ante la falta de fútbol de aquellos jugadores que no vienen teniendo ritmo de competencia, Diego Cocca armó una sesión de fútbol para esos futbolistas, en la que claramente se destacó Claudio Riaño, autor de tres de los cuatro goles (16' de penal, 37' y 40') con los que el canalla se impuso a Casilda Club en un amistoso disputado ayer a puertas cerradas en el predio de Arroyo Seco. El restante tanto auriazul fue marcado por Federico Martínez (56'), quien llegó como refuerzo y todavía no tuvo ni siquiera la chance de integrar al banco de suplentes. Fueron 65' (un tiempo de 30 y otro de 35) ante el equipo que dirige Iván Potepán, DT también de la quinta de AFA de Central. El gol de la visita fue obra de Franco Romero (2').

Riaño fue sin dudas el jugador destacado en la mañana de ayer en Arroyo Seco. El delantero perdió terreno en el primer equipo con la llegada de Marco Ruben y además por la apuesta por Sebastián Ribas de parte de Cocca cuando el técnico decidió jugar con dos delanteros de área.

Teniendo en cuenta la altura del rival, Riaño aprovechó la oportunidad para demostrarle al entrenador que puede acudir a él cuando lo desee. Hasta aquí jugó unos pocos minutos tras la reanudación del torneo, siempre ingresando desde el banco de suplentes.

No fue menor lo hecho por Martínez. El gol de ayer seguramente no hará cambiar de parecer a Cocca, al menos en el corto tiempo, pero al menos el uruguayo pudo darse el gusto de mostrarse. Las dos veces (frente a Banfield y Gimnasia) que integró la delegación quedó afuera del banco. Fue el último jugador en llegar como refuerzo (desde lo económico el club hizo un esfuerzo muy grande para traerlo) y por eso el DT aún no lo ve con el ritmo suficiente como para mandarlo ya a la cancha.

El único objetivo de Cocca fue que todos aquellos futbolistas que vienen actuando poco puedan moverse de una manera más formal a la de un entrenamiento común y corriente. Otro que llegó en el último mercado de pases y todavía no tuvo minutos en cancha es Kevin Gutiérrez. Para él también fue una buena chance.

Los once que Cocca puso en cancha frente al equipo que juega la liga Casildense son: Josué Ayala; Raúl Chamorro (23' Rodrigo Villagra), Cristian González, Joan Mazzaco y Nicolás Colazo; Diego Zabala, Joaquín Pereyra, Kevin Gutiérrez y Alan Marinelli; Federico Martínez y Riaño.

De estos nombres saldrán los integrantes del banco de suplentes para el partido del próximo lunes ante Defensa y Justicia, siempre y cuando el técnico canalla decida no realizar modificaciones respecto al equipo que viene de ganarle a Gimnasia.

Casilda Club formó con: Mauricio Guzmán (Segundo Cejas); Nahuel Ponce, (Fernando Ríos), Franco Martín, Juan Pablo Manfredi, Nicolás Malano; Franco Romero (Fabricio Cardozo), Carlos Avila, Facundo Valdez (Brian Encina), Brian Cabrera (Patricio Repetto); Nicolás Cardozo y Alexis Stettler (Lisandro Rossi).

Visitantes