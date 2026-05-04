Ansés tiene calendario de pagos para mayo: cuándo cobran jubilados y pensionados El esquema del organismo mantiene los pagos escalonados por DNI y suma actualizaciones en haberes y refuerzos económicos. En esta nota, todos los detalles 4 de mayo 2026 · 13:58hs

Los pagos serán acreditados desde el 11 al 29 de mayo, según la prestación y terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) confirmó el calendario de pagos correspondiente a mayo para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. El cronograma se organiza según la terminación del DNI y contempla una interrupción por el feriado del 25 de mayo.

El organismo aplicará además un aumento del 3,4% en los haberes, en línea con el índice de inflación de marzo informado por el INDEC. A esto se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para un grupo de jubilados y pensionados, pero se ajustará el pago en función del ingreso de cada beneficiario.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo. En cambio, quienes superen ese haber percibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope equivalente a la mínima más el refuerzo.

Durante todo el mes, la entidad pagará jubilaciones mínimas y superiores, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), asignaciones familiares, pagos únicos y el seguro por desempleo.

Calendario de cobro para mayo 2026 Jubilaciones y pensiones Haberes que no superan el mínimo DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo Haberes que superan el mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo >> Leer más: El gobierno oficializó un bono para jubilados y pensionados de Ansés: cuáles son los montos de mayo AUH, AUE y asignaciones familiares Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo Asignación por Maternidad Todas las terminaciones: del 13 de mayo al 10 de junio Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) Todas las terminaciones: del 12 de mayo al 10 de junio Pensiones y desempleo Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo Asignaciones Familiares de PNC Todas las terminaciones: del 11 de mayo al 10 de junio Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo