Reunión por la seguridad

En la mañana de ayer se levó a cabo una reunión en la sede de la Gobernación de la provincia respecto a la seguridad en el partido entre Central y Gimnasia (el paso que se cumple de manera obligada en la previa de cada partido) del próximo sábado, donde se trató todo lo concerniente a los movimientos dentro del estadio de la delegación tripera, en especial de su entrenador Diego Armando Maradona. Allí se establecieron algunas directivas especiales, de las cuales la dirigencia canalla y los responsables del área de seguridad tomaron nota.

Del cónclave participaron el vicepresidente Ricardo Carloni, más los encargados de la seguridad del club. Se hablaron cuestiones generales pero también de algunos ítem en particular, entre los que se destacan el arribo del micro visitante al estadio además, por supuesto, de lo todo lo concerniente a las medidas de seguridad que se tomarán ya dentro del Gigante, teniendo en cuenta todo lo que genera Maradona. Ayer surgió el rumor de que podía "no viajar" a Rosario, pero desde La Plata lo desmintieron.

No se trata de un clásico ni de la visita de Boca o River, partidos en los que suele haber un operativo especial, pero es la presencia de Diego lo que hace que los responsables de la seguridad de la provincia se pongan en situación de alerta.

Hasta ayer no había llegado ningún pedido especial de parte de la gente de Gimnasia, pero desde Central informaron que están a disposición para cualquier cosa que necesite Maradona, como ser un asiento especial en el banco de suplentes, como también la posibilidad de traslado hasta el mismo. Más allá de eso, Diego en ninguna cancha necesitó que lo trasladaran y las veces que utilizó un sillón especial fue por los "tronos" que algunos clubes le regalaron a modo de homenaje.

La visita de Diego a todas las canchas nunca pasó inadvertida y esta vez no es la excepción. No habrá un homenaje especial de parte de Central, pero la sola presencia del ex capitán y técnico de la selección argentina es suficiente como para que se extremen las medidas de precaución. Es más, frente a la incógnita de cómo reaccionarán los hinchas canallas, la comisión directiva espera que, más allá del folclore, no haya algún hecho de violencia que lamentar porque en ese caso el club se vería perjudicado.

Entre tantos temas que se tocaron en la reunión de ayer también se barajó la posibilidad de abrir el estadio antes del previsto, pero finalmente acordaron que las puertas se abrirán dos horas antes, como suele suceder en un partido "normal".

Rumor y rápida desmentida

En medio de la catarata de comentarios y opiniones sobre la visita de Maradona al Gigante de Arroyito y del trato que debieran dispensarle el club local, en la mañana de ayer surgió el rumor sobre que Diego estaba evaluando la decisión de no viajar a Rosario, algo que fue desmentido de manera terminante desde La Plata. En Rosario creen que ese rumor nació en Buenos Aires, en La Plata con que había sido en Rosario. Lo cierto es que el DT tripero ayer condujo el entrenamiento del equipo (el primero al que asiste en la semana) y mañana viajará con la delegación.