La Capital | Ovación | Boca

Rescisiones, salidas y nuevos mandos: el tenso clima en Boca, con Russo bajo la mira

El presidente Juan Román Riquelme dio el golpe en la mesa y abrió paso a numerosos movimientos en el Xeneize, con su DT a la espera de un triunfo

8 de agosto 2025 · 14:39hs
Russo necesita una victoria urgente para llevar tranquilidad al mundo Boca.

Russo necesita una victoria urgente para llevar tranquilidad al mundo Boca.

Boca atraviesa horas turbulentas con cambios en su estructura de fútbol y salidas de jugadores relegados, como la reciente rescisión de contrato de Marcos Rojo, excapitán del equipo. En medio del caos, distintas versiones apuntaron a que Miguel Ángel Russo se encuentra en la cuerda floja, con la necesidad de vencer este sábado a Racing en La Bombonera.

El acuerdo entre Rojo y la dirigencia para poner fin a su etapa en el club marcó la salida de un referente del vestuario en los últimos años. A su vez, Sergio Romero, Cristian Lema y Marcelo Saracchi también deberán buscar un nuevo destino. Chiquito es el único que se mantiene entrenando a la par del resto del plantel, mientras que el ex-Newell’s y el uruguayo fueron separados por cuestiones disciplinarias.

Miguel Russo, bajo la lupa

En medio de todo, Russo es seriamente cuestionado por los malos resultados, ya que Boca rompió el récord de más partidos sin triunfos en todas las competiciones (11 consecutivos, racha que se extiende desde antes de la llegada del DT).

Russo con los jugadoes de Boca
Boca arrastra una racha de 11 partidos sin victorias.

Boca arrastra una racha de 11 partidos sin victorias.

Juan Román Riquelme empezó a mover las fichas y también selló la salida de dos integrantes del Consejo de Fútbol, apuntado por las malas gestiones del plantel en los últimos años. Por eso, Mauricio Serna y Raúl Cascini, cercanos al presidente desde su etapa como futbolistas, dejaron el club en un clima tenso.

Desde la dirigencia xeneize tomaron la decisión de dar un golpe en la mesa y cambiar drásticamente el camino de la institución en el plano futbolístico, por lo que Russo podría ser uno de los apuntados para salir en caso de no obtener un triunfo inmediato.

Las nuevas voces de mando en el vestuario de Boca

Ante los movimientos del vestuario, Russo se refirió a la reciente llegada de Leandro Paredes, campeón del mundo con la selección argentina, y los nuevos lineamientos del equipo. “Es indiscutible en nivel de juego, de pase y de cosas que te marcan una diferencia muy alta. Él eligió venir, estar en su país, en el club donde nació y tiene un nivel completamente distinto al resto”, destacó sobre el mediocampista.

El entrenador hizo énfasis en la importancia de Paredes tanto en lo futbolístico como en lo grupal, tomando la posta del liderazgo del vestuario. Tal es así que este sábado frente a Racing, el exjugador de Roma será el capitán, mientras que Edinson Cavani será suplente.

>> Leer más: Un excapitán de Newell's sin piedad con Riquelme: "Pone gente para que la critiquen y salvarse él"

Detrás de Paredes, el ex-PSG será otro de los referentes del plantel junto a Miguel Merentiel, a pesar del episodio tenso que protagonizó frente a Huracán; Agustín Marchesín y Luis Advíncula.

La salida de Marcos Rojo

Durante la tarde del jueves, distintos medios anunciaron extraoficialmente el común acuerdo de Rojo con la dirigencia para finalizar su contrato y negociar con otros equipos. Así fue como este viernes por la mañana el Xeneize confirmó la desvinculación del exdefensor de la selección argentina.

Roo
Marcos Rojo firmó su desvinculación de Boca y su futuro estaría en Racing.

Marcos Rojo firmó su desvinculación de Boca y su futuro estaría en Racing.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. En su paso por Boca, Marcos disputó más de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos. Le agradecemos a Marcos su profesionalismo y compromiso con el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”, comunicaron en redes sociales.

En las últimas horas, surgieron los rumores de que Rojo tendría todo acordado para vestir la camiseta de Racing, que jugará los octavos de final de la Copa Libertadores. Tal es así que algunos medios porteños señalaron que llevará el nombre “Marcos” en su camiseta, para evitar el juego de los hinchas a raíz de la rivalidad con Independiente.

Noticias relacionadas
Marcos Rojo tuvo un fuerte cruce con un integrante del cuerpo técnico. El zaguero central no seguirá en Boca.

Tensión en Boca: un utilero les informó a Rojo, Lema y Saracchi que no serán tenidos en cuenta

Con solo un partido en primera, el excapitán de la reserva de Newells se marchó a préstamo.

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Ignacio Golobisky manifestó que Di María será bien recibido por Atlético Tucumán

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María , pero también le marcó la cancha

El mexicano Sergio Ríos y el argentino Mirco Cuello, durante el pesaje previo a la pelea. 

Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va este viernes por un título mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, en un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, en un crimen vinculado a la barra de Newell's

Lo último

Desbloqueá sabores: Timbúes impulsa a emprendedores con herramientas y capacitación

Desbloqueá sabores: Timbúes impulsa a emprendedores con herramientas y capacitación

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana

Otro jugador que se va Newells: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

La definición de cómo jugarán los partidos políticos en las elecciones del 26 de octubre próximo tuvo algunas novedades. La exmediática tiene plataforma para jugar

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares
Policiales

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro
La Ciudad

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, en un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, en un crimen vinculado a la barra de Newell's

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Ovación
El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María , pero también le marcó la cancha

Por Carlos Durhand
Ovación

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María , pero también le marcó la cancha

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María , pero también le marcó la cancha

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María , pero también le marcó la cancha

Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va este viernes por un título mundial

Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va este viernes por un título mundial

El director técnico rosarino de un equipo de primera división tuvo que dejar el cargo por los malos resultados

El director técnico rosarino de un equipo de primera división tuvo que dejar el cargo por los malos resultados

Policiales
Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios
Policiales

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newells

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

La Ciudad
Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro
La Ciudad

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Noche de las Jugueterías en Rosario: qué locales adhieren y qué promociones habrá

Noche de las Jugueterías en Rosario: qué locales adhieren y qué promociones habrá

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
Información General

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual
Economía

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Guido Zack: Queremos un país territorialmente igualitario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Por Thamina Habichayn
Política

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Pablo Mihal
Ovación

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Policiales

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias
Información General

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros
Policiales

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados
Policiales

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Complicidad con la barbarie: apuntan a Milei por invitar a Netanyahu
Política

"Complicidad con la barbarie": apuntan a Milei por invitar a Netanyahu

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones
Economía

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Diana Mondino: O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto
Política

Diana Mondino: "O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas
La Ciudad

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

El dólar cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario

La mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre
Economía

La mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes
La Ciudad

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes