Rescisiones, salidas y nuevos mandos: el tenso clima en Boca, con Russo bajo la mira

El presidente Juan Román Riquelme dio el golpe en la mesa y abrió paso a numerosos movimientos en el Xeneize, con su DT a la espera de un triunfo

Boca atraviesa horas turbulentas con cambios en su estructura de fútbol y salidas de jugadores relegados , como la reciente rescisión de contrato de Marcos Rojo , excapitán del equipo. En medio del caos, distintas versiones apuntaron a que Miguel Ángel Russo se encuentra en la cuerda floja , con la necesidad de vencer este sábado a Racing en La Bombonera.

El acuerdo entre Rojo y la dirigencia para poner fin a su etapa en el club marcó la salida de un referente del vestuario en los últimos años. A su vez, Sergio Romero, Cristian Lema y Marcelo Saracchi también deberán buscar un nuevo destino. Chiquito es el único que se mantiene entrenando a la par del resto del plantel, mientras que el ex-Newell’s y el uruguayo fueron separados por cuestiones disciplinarias.

En medio de todo, Russo es seriamente cuestionado por los malos resultados , ya que Boca rompió el récord de más partidos sin triunfos en todas las competiciones (11 consecutivos, racha que se extiende desde antes de la llegada del DT).

Juan Román Riquelme empezó a mover las fichas y también selló la salida de dos integrantes del Consejo de Fútbol , apuntado por las malas gestiones del plantel en los últimos años. Por eso, Mauricio Serna y Raúl Cascini , cercanos al presidente desde su etapa como futbolistas, dejaron el club en un clima tenso.

Desde la dirigencia xeneize tomaron la decisión de dar un golpe en la mesa y cambiar drásticamente el camino de la institución en el plano futbolístico, por lo que Russo podría ser uno de los apuntados para salir en caso de no obtener un triunfo inmediato.

Las nuevas voces de mando en el vestuario de Boca

Ante los movimientos del vestuario, Russo se refirió a la reciente llegada de Leandro Paredes, campeón del mundo con la selección argentina, y los nuevos lineamientos del equipo. “Es indiscutible en nivel de juego, de pase y de cosas que te marcan una diferencia muy alta. Él eligió venir, estar en su país, en el club donde nació y tiene un nivel completamente distinto al resto”, destacó sobre el mediocampista.

El entrenador hizo énfasis en la importancia de Paredes tanto en lo futbolístico como en lo grupal, tomando la posta del liderazgo del vestuario. Tal es así que este sábado frente a Racing, el exjugador de Roma será el capitán, mientras que Edinson Cavani será suplente.

Detrás de Paredes, el ex-PSG será otro de los referentes del plantel junto a Miguel Merentiel, a pesar del episodio tenso que protagonizó frente a Huracán; Agustín Marchesín y Luis Advíncula.

La salida de Marcos Rojo

Durante la tarde del jueves, distintos medios anunciaron extraoficialmente el común acuerdo de Rojo con la dirigencia para finalizar su contrato y negociar con otros equipos. Así fue como este viernes por la mañana el Xeneize confirmó la desvinculación del exdefensor de la selección argentina.

Roo Marcos Rojo firmó su desvinculación de Boca y su futuro estaría en Racing.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que el jugador Marcos Rojo firmó la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. En su paso por Boca, Marcos disputó más de 100 partidos con nuestra camiseta y ganó 4 títulos. Le agradecemos a Marcos su profesionalismo y compromiso con el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”, comunicaron en redes sociales.

En las últimas horas, surgieron los rumores de que Rojo tendría todo acordado para vestir la camiseta de Racing, que jugará los octavos de final de la Copa Libertadores. Tal es así que algunos medios porteños señalaron que llevará el nombre “Marcos” en su camiseta, para evitar el juego de los hinchas a raíz de la rivalidad con Independiente.