El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

La temperatura máxima no pasaría de 14º, pero estaría en aumento los próximos días y la semana próxima alcanzaría los 22º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario cielo entre despejado y ligeramente nublado, con una temperatura máxima de 14º y una mínima de 4º.

La madrugada llega con vientos leves del sur, un registro de 5º y cielo ligeramente nublado cambiando a despejado hacia la mañana, con los termómetros marcando una mínima de 4º. La máxima llegaría en la tarde, con 14º, cuando el cielo estaría ligeramente nublado, mientras que a la noche se espera una marca de 9º.

El sábado comenzaría un paulatino repunte, con una máxima de 17º y una mínima todavía baja, de 3º. El cielo estaría entre algo nublado y despejado.

Para el domingo se espera cielo parcialmente nublado y registros entre 18º y 4º.

El lunes la máxima podría trepar hasta los 20º y la mínima rondaría los 5º, con cielo mayormente nublado.

Para el martes anticipan 22º de máxima, 8º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El miércoles estaría algo nublado, con los termómetros entre 20º y 9º.