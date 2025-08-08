La Capital | Ovación | Atlético Tucumán

El vicepresidente de Atlético Tucumán confirmó homenaje a Di María , pero también le marcó la cancha

Ignacio Golobisky, segundo de Mario Leito en Atlético Tucumán, dijo que van a agasajar a Di María, pero quiere quedarse con los tres puntos.

8 de agosto 2025 · 15:17hs
El vicepresidente de Atlético Tucumán Ignacio Golobisky atendió a La Capital en Tucumán y habló de varios temas. Sobre todo del reconocimiento que el Decano, le va a hacer en la noche del sábado a Ángel Di María y le marcó territorio a Fideo en el plano futbolístico, antes del partido de los tucumanos ante Central.

“La idea de la llegada de los hinchas de Central a Tucumán viene de parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de su presidente, quien plantea un plan progresivo de regreso de los visitantes en el fútbol argentino”, dijo el dirigente tucumano.

“Tomamos este convite de la AFA y justo nos tocaba este partido con Central en nuestro estadio que tiene el condimento extra de la venida de Ángel Di María. Primero charlaron tanto Mario Leito como Gonzalo Belloso, presidente de ambos clubes, y ahi pudieron consensuar lo que Atlético Tucumán podía ofrecer en cuanto a la capacidad para los hinchas rosarinos; y los detalles de la venta de entrada que lo hizo Central. Previamente se hicieron todas las consultas con los organismos de seguridad quienes nos dieron el Ok. Por lo cual, después de 12 años, en el torneo de Liga el José Fierro va a contar con visitantes”, añadió

“Ya tuvimos la experiencia que tanto por Copa Libertadores como Sudamericana cuando la jugamos, por reglamento de Conmebol le teníamos que asignar un cupo a los visitantes, así que tenemos ese sector para darle a los hinchas de Central”, continuó.

Golobisky además expresó: “Atlético Tucumán tuvo una de sus decisiones más importantes de los últimos años, que es no vender más entradas populares. O sea que los solo ingresan los socios. Fue una experiencia hasta ahora exitosa, ya que se incrementó muchísimo la cantidad de asociados. En el Norte Argentino no hay cultura societaria como sí la tienen Central y Newell’s. Tenemos que cambiar esa mentalidad, que es algo difícil, pero se está llevando a cabo”.

El homenaje a Ángel Di María

“El sábado tenemos previsto entregarle una distinción a Ángel Di María, quien nos dio una alegría inmensa a todos los argentinos en Qatar 2022. Va a ser recibido como corresponde en nuestro estadio, pero esto es fútbol y a la hora de que empiece a rodar la pelota queremos ganar sin importar quien esté enfrente”, declaró con mucha enjundia marcando territorio y dejando bien en claro que quiere que los tres puntos queden en Tucumán y que las cuestiones protocolares van por otro camino.

El vice decano, si bien le gusta ir paso a paso, y lo primero que viene es Central, también habló del partido de Copa Argentina ante Newell’s que se juega el próximo miércoles 13 de agosto en Salta: “Estamos preparando toda la logística, charlando con los organizadores, más que nada por el tema de las ventas de entradas. Les pedimos que, al igual que en el partido donde le ganamos a Boca, los socios tengan prioridad”.

Además aprovechó para hablar del momento institucional que atraviesa Atlético Tucumán: “Nuestra prioridad es terminar un nuevo predio que tenemos para las inferiores. El que tenemos nos quedó chico y en setiembre inauguraremos la primera etapa en San Andrés, que es una ciudad que está pegada a San Miguel de Tucumán. Allí hace siete años compramos un predio de 20 hectáreas y estamos por inaugurar 11 canchas (una de césped sintético” y el primer bloque de vestuarios. Es un anhelo que tenemos de llegar para el 27 de setiembre, pero dependemos de algunas cuestiones que no manejamos como el clima, ya que en el invierno es más complicado lo del pasto. Tener dedicado un espacio al fútbol es un quiebre en la historia del club”.

El pasado común entre Central y Atlético Tucumán

A lo largo de la historia hay 50 futbolistas que vistieron las camisetas de Central y Atlético Tucumán. Por lo cual se le propuso un juego al dirigente Decano, quien tiene mucha memoria al respecto, para que elija a los cinco mejores.

“Para mi el más emblemático es Raúl Francisco Agüero, que en el Nacional 1975 tuvo un gran año con nuestra camiseta y luego fue a Central, que le ganó la pulseada a River por este jugador. En esos momentos Aragón Cabrera se lo quería llevar al club de la Banda Roja. Pero en esos momentos se respetaba la palabra y el club ya se había comprometido con el Escribano Vesco para que vaya a Rosario. Y los otros que me vienen a la memoria son Diego Erroz, Damián Musto, Joaquín Pereyra y Martín Canseco, quien en 1960 metió los cinco penales que nos permitieron ganar la única Copa Nacional que tenemos”, cerró Golobisky.

