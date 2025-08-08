La Capital | La Región | sabores

Desbloqueá sabores: Timbúes impulsa a emprendedores con herramientas y capacitación

Con entrega de delantales y capacitación, el gobierno comunal refuerza su compromiso con el desarrollo local de microempresarios gastronómicos

8 de agosto 2025 · 16:15hs
La Comuna anunció el inicio del proceso de empadronamiento de todos los microemprendedores de Timbúes.

La Comuna anunció el inicio del proceso de empadronamiento de todos los microemprendedores de Timbúes.

En la mañana del martes, el Centro de Capacitación de Oficios Agroindustriales (anexo I) fue escenario de una significativa reunión entre autoridades comunales y microemprendedores locales dedicados a la gastronomía. En el marco del programa “desbloqueá sabores”, se realizó la entrega de delantales y cofias, elementos esenciales para quienes participan activamente en ferias y eventos culinarios.

La entrega estuvo encabezada por la vicepresidenta comunal, Fany Lis Wohlk, quien además compartió información relevante para el fortalecimiento de las actividades de las y los feriantes. Durante el encuentro, se anunció el inicio del proceso de empadronamiento de todos los microemprendedores de Timbúes, con el objetivo de actualizar sus datos personales y registrar la referencia de los productos que presentan en cada jornada.

Registro de emprendedores

Este registro permitirá una mejor organización y visibilidad de los emprendimientos, además de facilitar el acceso a futuras capacitaciones y beneficios.

En ese sentido, el gobierno comunal presentó su propuesta para llevar adelante un taller intensivo destinado a quienes se empadronen. El mismo abordará estrategias de mercado, optimización de recursos para la elaboración de productos, difusión en redes sociales, armado de puestos y otras temáticas relacionadas con el rubro aspectos clave para potenciar sus iniciativas.

Un detalle que merece ser destacado es que los delantales entregados fueron confeccionados por el costurero comunal, en articulación con el área de comunicación, prensa e imagen pública del gobierno de Timbúes. Este trabajo conjunto refleja el espíritu colaborativo que impulsa el crecimiento de los proyectos locales.

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro
La Ciudad

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios
Policiales

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

