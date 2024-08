Regional del Litoral: Jockey Club venció a Santa Fe Rugby en otro final emotivo y es finalista

Propio del control de la ovalada y del avance en el terreno de juego, no extrañó que a los 18 minutos Jockey apoyara el primer try, sin convertir, a través de Alejo Pereyra Tauzi, para el 8-0.

Jockey era dominador y en cada pelota intentó darle dinámica y velocidad al juego . Por eso llegó al nuevo try, a través de Vergara Oroño, tras un excelente movimiento de los backs para desbordar por la punta derecha del ataque.

Tampoco se convirtió y el 13-0 generaba grandes expectativas. Aunque en breve llegó la reacción de Santa Fe Rugby, que por medio de Bautista Galassi apoyó su prtimer try, convertido por Fertonani para el 13-7.

El mismo Fertonani, después de un try de Eleuterio que fue revisado y anulado por el TMO por knock-on previo, marcó un penal sobre el final del primer tiempo para un 13-10 que dejaba las cosas inciertas para el complemento.

Sin embargo, Jockey empezó con todo el tramo final y marcó así dos tries que elevaron la diferencia a 25-10. Eso sí, después que Fertonani perdiera la posibilidad de empatar, a los 6, con un penal afuera.

Y enseguida Jockey golpeó. Un jugador santafesino intentó que la guinda no se vaya, la metio adentro y Vergara Oroño aprovechó con velocidad para apoyar el nuevo try local, que no fue convertido.

No obstante, a los 14' Jockey volvió a apoyar en el ingoal por medio de Juan Fanjul y la conversión de Baronio puso claras diferencias en el marcador y le permitió al equipo de Fisherton ejercer más dominio territorial y control de pelota.

En idéntica definición de la primera semininal disputada en el primer turno, los santafesinos no se rindieron y contestaron con un try de Mendicino a los 32' y otro de Caputo a los 38'.

Mendicino no falló esta vez en la conversión y dejó el marcador 25 a 22 para aportarle una cuota extra de dramatismo y agonía a un encuentro emocionante, digno de una instancia final.

Asimismo, este mismo jugador la chance de igualar con un penal a los palos a los 84' (ya en tiempo extra), pero falló y así el festejo fue verde y blanco en Cuatro Hectáreas y el pase a una nueva final del Regional del Litoral para agrandar sus vitrinas.