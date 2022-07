Regional del Litoral: Gimnasia estiró el invicto tras vencer a  Duendes por 33 a 25

Gimnasia se impuso a Duendes este sábado en La Bombonerita en su cancha del Parque Independencia por 33 a 25 , en un partido válido por la 15º fecha del Torneo Regional del Litoral. Ambos equipos llegaban para revalidar su buena actuación durante esta temporada. Los mens sana asomaron a la cancha con ocho partidos invictos. Por su parte, la visita también arribaba con una seguidilla de partidos sin perder (no lo hacía desde la 5º fecha contra Santa Fe Rugby).

A los 10' Duendes llegaría a su primer try tras un line y maul. El encargado de apoyar fue Bernardo Lis. El apertura no logró acertar la conversión y el partido quedaba 0-8. La respuesta de Gimnasia llegó a los 15' con el juego de todos los backs. Franco Giúdice logró eludir la defensa verdinegra y abrir el marcador. Con la conversión de Ramiro Picotto el partido quedaba 7 a 8 a favor de los visitantes.

A los 18' Duendes cambió un penal por tres puntos más y así estiró la diferencia (7-11). Las situaciones más peligrosas que generaba Gimnasia no prosperaban a causa del mejor line de Duendes y el pie de su apertura. A los 27', Andrés Speziale vio la amarilla y dejó a Duendes a metros del ingoal mensana con un jugador menos, pero un freekick a favor de la defensa en el scrum despejó el peligro.

GER v. Duendes 22.jpg El equipo mens sana volvió a mostrar su jerarquía y le ganó a Duendes por 33 a 25 en a Bombonerita. Foto: Silvina Salinas / La Capital

A los 32' Duendes comenzó un ataque desde su campo y llegó tras un buen movimiento de sus backs a sumar nuevamente con un try sobre la bandera. El encargado de apoyar fue Joaquín Brogliati. Con la conversión de Rodríguez Vidal el tanteador quedaba 7 a 18.

Antes del cierre del primer tiempo Jerónimo Alonso recibió una amarilla por un tackle en el aire al receptor de la salida. De esta manera, Gimnasia sumaba su segunda amarilla y estaba 11 puntos abajo. A pesar de tener dos jugadores menos los mensanas no bajaban los brazos y tras un penal por tackle sin pelota, Ramiro Picotto sumaba tres puntos más antes del cierre (10-18).

En arranque del complemento Gimnasia aprovechó un penal para acortar la diferencia, con el acierto a las haches a través del kick de Ramiro Picotto el local quedaba solo cinco puntos abajo (13-18). Finalmente, Gimnasia lograría el empate tras un duro batallar a través de Pepe Forlla, y junto a la conversión de Picotto pasaba al frente por primera vez en el partido (20-18). A los 63`llegaría un try penal para el local y de esta manera los mensanas estiraban la diferencia tras esta la mayor parte del partido abajo en el tanteador (27-18).

Gimnasia sumaba una nueva amarilla, la tercera del partido, esta vez era para Gómez, y Duendes recibía la primera, para Arregui. Un nuevo penal del local estiraba la diferencia. El verdinegro reaccionó y anotó un nuevo try gracias a Rodrigo Santiago. La reacción sobre el final no alcanzó para revertir el resultado y el tanteador finalizaba, tras dos penales más de GER, 33 a 25.

Síntesis

Primer tiempo: 2' penal de Patricio Rodriguez Vidal (DRC); 10'try de Bernardo Lis (DRC); 15' try de Franco Giúdice convertido por Ramiro Picotto (GER); 18' penal de Patricio Rodríguez Vidal (DRC); 31' try de Joaquín Brogliatti convertido por Patricio Rodríguez Vidal (DRC); 40' penal de Ramiro Picotto (GER).

Segundo tiempo: 2' penal de Ramiro Picotto (GER): 5' try de Jose Forlla convertido por Ramiro Picotto (GER); 12' try penal (GER); 62' penal de Ramiro Picotto (GER); 30' try de Rodrigo Santiago convertido por Patricio Rodríguez Vidal (DRC); 33' penal de Ramiro Picotto (GER).

Cancha: La Bombonerita

Árbitro: Juan Ignacio Ballesteros.

Gimnasia y Esgrima (33): Marcos Acosta, Juan Manuel De Torres y Franco Palillo; Joaquín Ferreyra y Santiago Rébori; Marco Gentili, Santiago Kerckhaert e Ignacio Villegas; Luciano Fasolett y, Ramiro Picotto; Jerónimo Alonso, Andrés Speziali, Manuel Covella y José Forlla; Gerónimo Galli. Entrenador: Marcelo Martino.

Duendes (25): Felipe Arregui, Bernardo Lis y Mauro Genco; Federico Ciancio y Lucio Anconetani; Ignacio Fantín, Rafael Gietz y Giuliano Bufarini (c); Juan Ignacio Araujo y Patricio Rodríguez Vidal; Joaquín Brogliatti, Felipe Roldán, Guido Chesini y Martín Pellegrino; Francisco Diez. Entrenadores: Pavani, Nannini, Carranza.

Resultados de la fecha

Primera 15º fecha

Universitario 24-27 Provincial

Estudiantes 31-13 CRAI

Santa Fe Rugby 37-26

Gimnasia 33-25 Duendes RC

Jockey Club de Rosario 17-27 Old Resian

Posiciones: CAE 65, GER 62, Duendes 54, SFRC 47, Old Resian 40, Jockey 35, CRAI 33, Universitario de Rosario. 18, Rowing 16 y Provincial 7.

Segunda 13º fecha

Universitario SF 17-15 La Salle

Los Caranchos 20-19 Alma Juniors

Jockey Club Venado Tuerto 47-29 Club Logaritmo

Club Tilcara 20-24 CRAR

Posiciones: Caranchos 47, Jockey VT 46 Logaritmo 45, CRAR 39, Alma Jrs. 26, Tilcara y Uni SF 19 y La Salle 16.

Tercera 13ª fecha

Regatas/Belgrano vs. Libre

CUCU 46-0 Capibá

Los Pampas 21-6 Querandí RC

Gimnasia de Pergamino 14-19 Cha Roga R

Posiciones: Los Pampas* 44, Cha Roga RC* 43, Belgrano/Regatas (SN)* 34, Gimnasia (P)* 32, CUCU 21, Querandí RC 14, Capibá RC 7