Refuerzos, el calificativo justo

Los dos futbolistas que se incorporaron a Newell’s en el último mercado de pases jugaron por primera vez juntos en cancha de Lanús y justificaron el calificativo de refuerzos. Ambos le dieron un salto de calidad al equipo ante un rival bien armado. Sebastián Palacios no desaprovechó la chance de arrancar de titular. Corrió, gambeteó hacia adelante, desbordó, fue profundo y hasta anotó un gol. Fue el futbolista más relevante del conjunto de Kudelka. Un escalón más abajo, Pablo Pérez tuvo un aceptable regreso al club del Parque. Distribuyó con criterio, fue prolijo y se movió con inteligencia. Cada uno en el sector que le correspondía, le dio mayor volumen de juego a la lepra. Mucho tuvieron que ver ellos en el punto conquistado en el conurbano bonaerense, valioso para el tema del promedio.

La participación de Palacios durante el partido fue más discontinúa que la de Pérez. Pero resultó mucho más influyente. Se fue metiendo en el partido de a poco y en el primer tramo del segundo tiempo resultó imparable. En la segunda mitad de esa etapa declinó el rendimiento por el desgaste físico. Y en los últimos minutos fue reemplazado por Lucas Albertengo. Salió con una molestia muscular, que no sería nada serio.

Abierto sobre la derecha, le ganó el duelo que mantuvo en el uno contra uno al lateral Alexandro Bernabei. Combinó manejo con aceleración para avanzar por la banda. Llegó varias veces hasta la raya de fondo. En esas ocasiones le faltó un compañero que sea el destinatario de sus centros. En una de esas corridas por el costado se demoró esperando que alguien llegue de frente para entregarla. Se la terminaron quitando. No encontró en Luis Leal a un socio. La pantera no fue el nueve que Newell’s tanto necesita.

El gol de la lepra fue una contra rápida que inició Palacios desde mitad de cancha. La diagonal que hizo hacia el medio le permitió juntar rivales y que Leal y Maxi se liberen de las marcas a un costado y otro. Gambeteó a Di Plácido, abrió para Maxi y se metió en el área. El rechazo de Agustín Rossi al remate de Pablo Pérez, tras la cesión atrás de la Fiera, le quedó para empujarla al fondo del arco. Así fue que en su tercer partido en Newell’s, ingresando en los otros dos en la segunda etapa, festejó su primer gol en la lepra.

El delantero había insinuado en los encuentros anteriores de lo que es capaz y el domingo pasado no dejó dudas. Fue la solución para un puesto sin dueño fijo en este torneo y por donde pasaron Leal, Albertengo, Alexis Rodríguez e Insaurralde.

Palacios imprimió vértigo. Pablo Pérez, en cambio, la pausa. Entró muy seguido en contacto con la pelota y manejó los tiempos. Tocó a un lado y al otro. Metió muchos pases. La hizo circular. Aportó claridad al mediocampo. Tuvo oficio para retenerla rodeado de rivales y encontrar siempre un hueco para cederla. Siendo el volante interno por derecha, de a ratos se juntó con Maxi cuando el capitán dejó la franja izquierda y fue al medio. Demostró que entiende dónde ubicarse según la acción de juego.

Participó del gol, corriendo por el medio para recibir la cesión de Maxi y pegarle de zurda. Rossi se la alcanzó a desviar. Palacios estaba allí, capturó el rebote y la mandó adentro.

Pérez fue menos importante en la contención. Por su costado, Lanús generó mucho y no obstruyó los avances del volante Marcelino Moreno.

La participación de Pérez fue una buena respuesta a la baja por una pubalgia de Formica, un futbolista con características creativas únicas en el plantel aunque con una merma considerable los últimos tiempos. Con el Gato en baja, Pérez le dio un salto de calidad al equipo.

Palacios y Pérez dejaron en evidencia de que son refuerzos con todas las letras. No es apresurado decirlo habiendo jugado tan poco. Es que las cualidades las tienen y no desaparecen de un día a otro.

El club adquirió a Gabrielli

Newell’s informó ayer que adquirió el 90 por ciento del pase de Angelo Gabrielli, incorporado a préstamo en 2019 y que no está jugando por un desgarro en el isquiotibial. El marcador derecho firmó un contrato hasta junio de 2023. La comisión directiva decidió hacer uso de la opción de compra del 90 por ciento del uruguayo, cotizado en 200 mil dólares. Así se aseguró la continuidad del lateral, cuyo préstamo vencía en junio de 2020. Esta operación había sido sin cargo. En el primer semestre en el club no jugó por una lesión. Con Kudelka lo hizo siempre de titular, exceptuado los primeros tres partidos de la Superliga, y en otros dos durante el torneo. El defensor tiene dos goles y tres asistencias. Por el momento sigue el equipo de afuera, a causa del desgarro ante Estudiantes. Recién pasó la primera semana de recuperación. Una lesión semejante demanda por lo general tres semanas.

El 9 sigue siendo un problema

Luis Leal fue el centrodelantero ante Lanús. Por momentos se corrió a la banda para que Maxi juegue por el medio. La Pantera no rindió y el nueve continúa siendo un puesto problemático para Newell’s. No fue casualidad que se haya buscado un refuerzo durante el receso, sin éxito. A. Lucas Albertengo no se lo quiso que juegue desde el inicio ante Lanús y arriesgarlo, por el esguince de tobillo que tuvo ante Estudiantes. Ingresó recién a los 81’. El sábado puede volver a ser el titular.