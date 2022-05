Refuerzos: Central está obligado a mejorar la puntería

La mitad de los jugadores que sacó Somoza llegaron en los dos últimos mercados de pases, un indicador de que hay cosas que no se hicieron bien y deben mejorar

Central está frente a un nuevo mercado de pases en el que, como tantas otras veces, no puede fallar. Desde hace varios años se viene repitiendo esa frase y no siempre se actuó en consecuencia, pero en esta ocasión es diferente porque se trata del último libro de pases de esta gestión y, sobre todo, porque urge la necesidad que el próximo torneo sea mejor que este que pasó, que fue sencillamente deplorable. Ahora, ¿por qué se potencia esa idea de que la puntería para los refuerzos debe ser otra? Por la decisión que tomó Leandro Somoza, quien optó por prescindir de los servicios de seis futbolistas, tras de los cuales llegaron en los dos últimos mercado de pases. Esos jugadores que en su momento se eligieron porque se pensó que podían generar un salto de calidad, se terminaron yendo al poquito tiempo por la puerta de atrás. Así, en este receso será clave la labor de la secretaría técnica y la dirigencia para no tropezar una vez más con la misma piedra.