Raza criticó la venta del chico Avila

La agrupación Raza Canalla emitió ayer un nuevo comunicado en la que expresa su desacuerdo con la venta del juvenil Gastón Avila a Boca, que se consumó la semana pasada y de la que en Central se comprometieron a entregar los detalles de misma en la próxima asamblea informativa."Manifestamos nuestra total oposición a dicha venta y a la forma en que se ha realizado la misma. Consideramos absolutamente grave y contrario a la historia del club en su política de inferiores, la venta de un jugador que no alcanzó ningún partido en primera división, sentando así un gravísimo precedente para las divisiones juveniles de nuestro club y rompiendo la sagrada historia de amor del jugador de inferiores del póster del ídolo canalla en la pared, cuyo sueño máximo siempre ha sido llegar a la gloria de jugar en el primer equipo de Rosario Central", dice el comunicado en uno de sus párrafos.El mismo argumenta que "nos avergüenza lo que han hecho" porque "no representa nuestra idiosincrasia" y hablar del miedo de generar "un efecto dominó de jugadores que no querrán firmar su primer contrato".Y agrega: "Vemos como un hecho muy grave para la institución la venta del mencionado jugador y creemos firmemente para la salud y la transparencia del club que se den al pueblo canalla las explicaciones del caso y los responsables del área, así como conocer cuál es la verdadera política de esta gestión en cuanto a inferiores, dado que en discursos de otros años pregonaban que a los jugadores de Central hay que venderlos con 100 partidos en primera, para que el hincha los disfrute. Cosa que hoy tristemente no ocurre".