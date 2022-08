Quién es el "nuevo Usain Bolt", el atleta que batió el récord juvenil en 100 metros llanos

Con una reacción de 0.129 segundos en la partida -fue el más veloz de todos en la largada-, Tebogo se adueñó de la prueba y voló por delante de Bouwahjgie Nkrumie (Jamaica), que con 10.02 segundo batió el récord sub 20 de su país. En el tercer lugar de la final quedó el sudafricano Benjamin Richardson (10.12).

Letsile Tebogo.mp4

Con zancadas largas al mejor estilo Bolt, el atleta de Botsuana aprovechó los últimos 25 metros de la carrera para mirar hacia el costado, en un clásico gesto en el que intentó emular a su máximo ídolo y referente.

“Vi a la afición y quise recordarles lo que Bolt hizo en el pasado. Es mi ídolo, la persona a la que admiro. Si alguien lo tomó como una falta de respeto, lo siento mucho”, dijo Tebogo tras la prueba, en relación a señalar al jamaiquino Nkrumie en la parte decisiva de la prueba.

Cuando le preguntaron si habría corrido a ritmo los últimos metros mencionó que "habría hecho 9,80″, once milisegundos menos que su marca. “Tenemos más carreras por delante, no queríamos llegar tan lejos. Soy junior y había que dejarlo aquí para que la próxima generación lo bata”.

En la previa al Campeonato Mundial U20, Tebogo era el claro favorito. En la pasada edición del certamen que se celebró en Nairobi en 2021, se consagró en los 100 metros con 10.19 segundos y se colgó la plata en los 200m con una marca de 20.38. En junio último volvió a destacarse tras ganar la misma prueba en el Campeonato de África con un mejor tiempo (20.26).

KGALIRDCAVBCLGT2TOQDPTW2DE.webp

“Vi que mis rivales me tenían miedo, pero yo también se lo tenía a ellos. Cuando sonó el disparo, tenía que asegurarme de tener la mejor salida de mi vida y así fue. No planeé la celebración, pero tan pronto como di el primer paso supe que el título era mío. No me preocupé por el tiempo. No miré”, analizó Tebogo sobre la carrera.

Esta es la segunda ocasión que un velocista menor de 20 años baja los 10 segundos en la prueba más rápida del mundo en atletismo. El otro fue el estadounidense Trayvon Bromell, actual bronce mundialista en el Mundial de mayores, que logró correr en 9.97 en 2014. Pero lo del nacido en Botsuana es un caso que ni siquiera se compara con el de su ídolo, Bolt, ya que el jamaicano nunca corrió los 100 metros hasta que estuvo cerca de cumplir 21 años. Eso justo fue en la antesala a lo que fue su gran aparición mundial en Beijing 2008.