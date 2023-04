¿Qué se juega Newell's en el clásico ante Central?

Antes que nada. Esto es fútbol, un juego primero que todo, donde suele haber vencedores y vencidos, y ningún resultado debe hacer perder de vista esa premisa. Todo lo que sigue en estas líneas parte desde esa seguridad y el lenguaje se asocia a eso. Dicho eso, no parece haber ninguna duda de que toda la obligación en este clásico que tanto atrapa y apasiona a los rosarinos es de Newell’s. Es de Gabriel Heinze también. No llegan en similares condiciones, no tanto por el presente, pero sí por la carga subjetiva que asumen por el pasado, reciente y no tanto. Es el pueblo leproso el más necesitado de una victoria en el Coloso del Parque y, del otro lado, en Central no pesaría tanto una caída y menos en su entrenador que tiene sobrada espalda para bancarla. Del lado leproso, un traspié sería sumamente inconveniente y abriría demasiados interrogantes. Por lo tanto, a la pregunta del título cabe la respuesta: Newell’s se juega mucho más que Central.