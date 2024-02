Qué jugadores de los planteles actuales saben lo que es convertir en un clásico

Es ese terreno Central saca una luz de ventaja: tiene tres futbolistas que le anotaron a Newell's: Malcorra Dupuy y Damián Martínez. En la Lepra no hay ninguno

A la hora de jugar un clásico se observan hasta los más mínimos detalles y de todo se trata de sacar algún tipo de provecho. No hay partido de esta envergadura en la que no se haga un repaso sobre cuáles son los futbolistas que ya convirtieron al menos un gol en un clásico y de cara al choque de este domingo en el Coloso el que mejor parado está es Central. Es que el canalla cuenta en el plantel con tres futbolistas que ya le anotaron a la Lepra. En el equipo de Parque no hay ninguno.