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Qué dijo exactamente Oliver Bearman sobre Franco Colapinto por el accidente de Suzuka

Muchos medios, aún argentinos, publicaron críticas de Oliver Bearman a Franco Colapinto por la piña de Suzuka. Pero hubo muchas cosas más importantes para decir

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

16 de abril 2026 · 21:02hs
Oliver Bearman intenta una superación a Franco Colapinto en un lugar imposible de Suzuka y a una diferencia de velocidad inaceptable en la Fórmula 1.

Oliver Bearman intenta una superación a Franco Colapinto en un lugar imposible de Suzuka y a una diferencia de velocidad inaceptable en la Fórmula 1.

"Oliver Bearman criticó a Franco Colapinto", "Bearman culpó a Colapinto por el accidente en Suzuka", "Duras críticas de piloto inglés a piloto argentino". La noticia circuló como reguero de pólvora en los medios nacionales e internacionales. Pero, ¿qué dijo realmente y qué hubo de cierto? Aquí lo que realmente pasó.

Bearman dio una entrevista al programa "Up To Speed" que condujeron Noemí Schiff y Jolie Sharpe, y que recién se hizo público el miércoles por la noche. Y ahí le preguntaron sobre el accidente de Suzuka, donde el piloto de Haas relata lo sucedido desde su perspectiva.

Y, aunque le endilga cierta cuota de responsabilidad al argentino, también sus mismas palabras lo exoneran, porque lo hace en el contexto de que la causa principal fue la enorme diferencia de velocidad entre su auto y el Alpine número 43 que no debió ocurrir.

Todo lo que dijo Oliver Bearman

"Es la primera vez en la historia, o al menos en el último tiempo que recuerdo, que dos coches que luchan por una posición tienen una diferencia tan grande de velocidad", refiere Bearman sobre lo más importante que pasó en Suzuka. "Y eso es realmente un resultado desafortunado de estas regulaciones", agrega sobre el principal motivo del accidente.

"Franco estaba delante mío para defender su posición", agrega, "el año pasado probablemente hubiera estado bien con una diferencia de 5 o 10 kilómetros. Pero con 50 kph no me dejó espacio y tuve que evitar un choque que pudo ser peor".

>>Leer más: Colapinto saldrá otra vez a la pista, antes de su exhibición en Buenos Aires

Hasta ahí la apreciación de Bearman carga con toda la lógica de lo que el nuevo reglamento provoca. Esto es, que un piloto puede estar activando el over take, que le da un extra de energía durante la vuelta que la inició a menos de un segundo del piloto que lo precede como pasó en este caso, y el otro debe recargar energía para encarar la recta que le seguía en Suzuka.

Lo referido a Franco Colapinto

Pero es ahí donde Bearman agregó la parte de responsabilidad que supuestamente le cabía al argentino, aunque luego reconoce que lo que explicó se trató de un parche y que de ninguna manera es la solución a esta crisis que provoca el nuevo reglamento de F-1.

En ese sentido, el de Haas relató que hubo una reunión de pilotos el día viernes de Suzuka en que se habría dicho que deberían respetarse más en los adelantamientos. "Sí, muévete, muévete para defender tu posición", expresó dejando en claro que todos tienen ese ADN, si no no estarían en Fórmula 1, pero "con un poco más de tiempo porque las diferencias de velocidad son más grandes que nunca en nuestro deporte. Y dos días después pasa el accidente, lo cual para mí fue inaceptable".

Cabe aclarar que jamás Bearman dijo "lo de Colapinto fue inaceptable", aunque sí no le gustó lo que pasó.

>>Leer más: El mendocino que sueña como Franco Colapinto y busca apoyo para correr en Europa con equipo argentino

"Entonces, tenemos que aclarar más las cosas y respetarnos más entre los pilotos, porque realmente no estaba contento con la acción que hizo (Colapinto)", le endilgó. Pero en la misma frase ya Bearman entiende que lo importante está por otro lado: "Pero creo que hay ajustes que hacer con la FIA y hemos trabajado muy bien juntos para evitar esas diferencias de velocidades, porque es como un auto que va en vuelta de enfriamiento versus uno empujando. Y cuando se mueven para defender su posición es peligroso", que fue lo que pasó.

La pregunta de la conductora de "Up to Speed"

Ahí llegó una pregunta muy bien realizada por Noemí Schiff. La conductora rápidamente tomó las palabras de Bearman respecto a la reunión de pilotos y la interpretó como que el piloto ofrecía una salida a la problemática expuesta. Por eso, le preguntó si era realmente realista esa postura.

"Dices que los pilotos necesitan ser un poco más predecibles, por así decirlo, a la hora de defender. ¿Qué tan realista creés que es? Es como decirle a un conductor que maneje con la puerta abierta". Y ahí Bearman puntualizó más lo que él cree fue la maniobra de Colapinto.

"Bueno, no dejó (Colapinto) la puerta abierta, sino que me vio venir y se movió. Pero el año pasado eso no hubiera estado mal, este año me ve llegar demasiado tarde. Vengo a una velocidad tan superior a la suya que en ese momento ya es demasiado tarde para reaccionar", lo justificó.

>>Leer más: Gasly, la contracara de Colapinto: "Es el mejor auto que tuve en mi carrera"

"Entonces veo que me miró por el espejo y se movió hacia la izquierda, lo cual no fue bueno. El año pasado nos movíamos hasta el último segundo y los adelantamientos eran muy difíciles y las regulaciones tan duras que todos sabíamos cuál era el límite de esos autos. Ahora estamos en una nueva era donde no sabemos exactamente cuáles son los limites", explicó sobre una causa más real de lo que ocurrió.

Y la contestación a la pregunta puntual llegó después de todo ese prólogo: "No creo sea una solución, es más bien un parche para estas diferencias", admitió. Por eso apuntó que "en teoría no deberíamos volver a ver esas diferencias en el resto de la temporada. Esperemos que podamos mejorarlo".

Lo que pasó en la carrera de Suzuka

Quedó claro que la explicación de Bearman apuntó más al reglamento que a la actitud de Colapinto al momento de ser superado. Por eso dijo que las diferencias de velocidades hicieron que fue "demasiado tarde para reaccionar" y que al verlo por el espejo "se movió hacia la izquierda, lo cual no fue bueno".

En ese punto, los comisarios deportivos del GP de Japón fueron claros en que Colapinto no tuvo ninguna responsabilidad en el accidente y eso mismo dijo el jefe del equipo de Bearman, el japonés Ayao Komatsu. Fue muy claro en que el argentino no fue culpable como ahora pareció insinuar Bearman.

>>Leer más: Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

Pero lo que dijo el joven inglés, más allá de que afirma que Colapinto se movió levemente hacia su izquierda y que eso no le dejó espacio, optando por irse afuera antes que chocar con el Alpine, es que, más allá de lo que se habló entre los pilotos, su colega no tuvo tiempo de reaccionar. Es más, afirma con lógica, que nadie conoce realmente los límites de las nuevas regulaciones.

Que Colapinto encaró esa curva un poco, levemente, más abierto que quienes pasaron por ahí mismo unos segundos antes, no hay dudas de acuerdo a la filmación casera desde la tribuna donde terminó impactando Bearman y que un usuario subió a X.

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Pero, acaso ¿podía suponer Colapinto que Bearman fuera tan pero tan osado de pretender superarlo en esa curva imposible de alta velocidad por afuera? y podía suponer Bearman que el argentino lo dejarían sin pestañear? Porque tampoco hay dudas de que fue demasiado optimista el inglés en intentar superarlo ahí, algo que en la entrevista no mencionó y no le preguntaron.

La decisión que tomó Bearman en el último instante de irse afuera evitó males mayores, de eso no hay dudas, pero Colapinto no tuvo ninguna responsabilidad, sino esa diferencia de velocidades inaceptables en la Fórmula 1 y en cualquier categoría del mundo. De ninguna manera generar sobrepasos puede ser al costo de semejante dislate.

Y de esta problemática se habló en Suzuka, pero Colapinto ya evitó una catástrofe en la apertura de Australia al superar con reflejo de gato al Racing Bulls parado de Liam Lawson en la largada y hubo muchas otras situaciones de autos que repentinamente se quedaban sin energía en lugares peligrosos.

Está más que claro que no se soluciona la cuestión porque los pilotos se tomen más tiempo para desaprender lo que se aprende desde la cuna, de ir siempre con el pedal a fondo tratando de ser el más rápido, propiciando y evitando superaciones. Claramente lo que dijo Bearman es "un parche", "poco realista" como sugirió la conductora de "Up to Speed".

En las mismas palabras de Bearman está en cierta forma la descripción de la supuesta responsabilidad de Colapinto y la correspondiente justificación de la maniobra. No hay mucho más que agregar, más allá de los oportunistas que aprovecharon para cargar contra el piloto argentino que molesta en el mundo anglosajón de la Fórmula 1 y en los locales que practican el deporte de defenestrar a los propios, tan común de los argentinos.

Embed - Ollie Bearman: From failing his driving test to F1’s hottest new contender | Up To Speed

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