Provincial transita por el buen camino

No hace muchos años atrás, Provincial era noticia por su delicada situación, sus cimientos institucionales crujieron, estuvieron al borde del colapso. Sin embargo, lentamente, fue cambiando su status. El gigante rojo se levantó en los últimos años con fuerza y se erigió nuevamente en uno de los pesos pesados de la ciudad. No fue magia. Fue producto de mucho trabajo, compromiso y de decisiones acertadas de una gestión que no dudo en dar el salto de calidad en beneficio de sus 17655 socios (cabe destacar que, en pandemia, ese número se limitaba a 5500). En ese escenario, su 120º aniversario encontró al club gozando, por ejemplo, de su segundo ejercicio con superávit, esta vez por encima de los 200.000.000 pesos.