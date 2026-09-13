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El primer día de los Juegos Suramericanos: medallas de oro, plata y bronce para Argentina

En el primer día Argentina sumó tres oros con Pascual Di Tella (esgrima), Ceballos y Dieleke (natación). Y la primera rosarina fue de Alfieri (gimnasia)

13 de septiembre 2026 · 21:56hs
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La primera medalla de oro de Argentina llegó con la esgrima. Pascual Di Tella se subió al escalón más alto del podio.

La primera medalla de oro de Argentina llegó con la esgrima. Pascual Di Tella se subió al escalón más alto del podio.

Cuando aún se escuchaban los ecos de una Ceremonia de Apertura descomunal, los distintos escenarios abrieron sus puertas para dar comienzo a las competencias de los XXIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En el primer día de contienda Brasil, que trajo sus mejores atletas y una delegación preparada para competir en el máximo nivel, picó en punta en el medallero con 28 medallas (14 de oro) en el que Argentina cosechó 11 preseas (tres doradas) y se ubica en el segundo lugar. Pascual Di Tella logró el primer oro argentino y Luca Alfieri la primera medalla rosarina.

En cuanto a la producción nacional, Argentina cosechó su primera medalla de oro en el Estadio Salvador Bonilla. En sable individual masculino Pascual Di Tella se quedó con el lugar más alto del podio al superar al venezolano Eliecer Romero 15-12. El otro argentino en competencia, Juan Bacha, cayó en semifinales con Di Tella por lo que se aseguró la medalla de bronce.

En florete individual femenino, la rosarina Valentina Cassanello venció 5-3 a la chilena Arantza Inostroza y luego a la colombiana Tatiana Prieto 15-13 y se metió dentro de las ocho mejores en florete. Avanzó a cuartos de final donde se cruzó con la brasileña Ana Beatriz Bulcao, la mejor sudamericana del ranking mundial de florete, con quien cayó por 5-0. De esta manera la rosarina quedó a un triunfo del podio y finalizó 8ª en su debut en los Juegos Odesur. La medalla de oro fue para la brasileña Ana Di Renzo.

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La primera medalla, en Santa Fe

La primera medalla albiceleste había llegado más temprano y vino desde el agua, de las pruebas de aguas abiertas, disputadas en el Lago Sur de la capital provincial. La nadadora Romina Imwinkelried, de 32 años y oriunda de San Jerónimo Norte, celebró ante su gente la presea de bronce en la prueba de 10 kilómetros damas. Imwinkelried, empleó un tiempo de 1:57:04.5 y ocupó el tercer lugar del podio tras las brasileñas Ana Cunha (oro) y Viviane Eichelberger (plata).

Por el lado de los varones, el ganador fue Matheus De Freitas (Brasil), quien fue escoltado por David Farinango (Ecuador) y Victor Rodrigues (Brasil).

El rosarino que obtuvo la primera presea

En el Invencible Arena, el combinado compuesto por Ivo Chiapponi, Daniel Villafañe, el rosarino Luca Alfieri, Santiago Mayol, Matías Coralizzi y Nahuel Pardo culminó en el tercer lugar en equipos en gimnasia artística con 304,400 puntos y cosechó la medalla de bronce, quedando detrás de Brasil y Colombia.

En el Picadero de la ex Rural se disputaron los partidos de vóley playa. En la primera jornada, por la mañana, la primera dupla femenina argentina integrada por la rosarina Agostina Ghigliazza y la representante de Pavón Arriba Morena Abdala, superó a su par chileno integrado por Ale Dubost y Sofía Ohlsson 2-0 (21-13 y 21-17), en uno de los partidos del grupo C.

Por el lado de los varones, en el Grupo B, la pareja Maciel Bueno-Bautista Amieva cayó ante los venezolanos Esyenser Delgado-Juliangel Vargas 2-1. Por el Grupo A, los hermanos rosarinos Nicolás y Tomás hicieron pesar toda su categoría y se impusieron sin problemas a los ecuatorianos Alfredo Vélez-Ronald Quiñones por 2-0 (21-9 y 21-11). Este lunes, cerrarán la zona frente a los bolivianos Pérez/Rodrigo buscando cerrar su pasaje a cuartos de final.

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La natación de los Juegos Suramericanos

El flamante Invencible Centro Acuático Provincial recibió en el primer día de competencia las pruebas de natación y clavados.

En natación, en 100 metros pecho femenino, oro y plata fueron argentinos. Macarena Ceballos, la cordobesa de Río Cuarto, se quedó con el primer lugar con un tiempo de 1:06.80, mientras que Martina Barbeito ocupó el segundo sitio con un tiempo de 1:09.26.

Minutos después Cecilia Dieleke, de tan solo 16 años, ganó los 50 metros espalda con un tiempo de 28.38 y estableció un nuevo(récord de los Juegos Odesur. Lucas Alba, en tanto, consiguió en los 800m libres masculinos la tercera posición con un tiempo de 7:55.78. El oro y la plata, en esa distancia fue para los brasileños Guilherme Da Costa y Stephan Steverink.

En las restantes competencias los ganadores fueron: 800m estilo libre femenino (Gabrielle Roncatto, Brasil); 200m combinado femenino (Agatha Marcondes, Brasil) y masculino (Gabriel Nunes, Brasil), 100m estilo libre femenino (María Solari, Uruguay) y masculino (Breno Correia, Brasil), 100m pecho masculino (Caio Rodrigues, Brasil), 50m espalda femenino (Carla González, Venezuela).

En clavados, en trampolin individual 1m femenino la ganadora fue la colombiana Daniela Zapata, seguida por las brasileñas Anna Rodrigues y Luana Wanderley. La argentina Azul Chiorarzo terminó séptima.

Las otras competencias en la provincia

En el Invencible de Rafaela, en boxeo, por el lado femenino, en la categoría hasta 51 kg, Tatiana Flores venció a la brasileña Caroline Almeida 3-2; y Luz Arancibia, en hasta 57 kg, a la ecuatoriana Helen Sánchez 5-0 y continúan en carrera. Por el lado de los varones, Santiago Tulián derrotó al paraguayo Diego Morinigo 5-0.

En la capital provincial, en tanto, Chile dio la nota en hóckey al apabullar en el Estadio Ash en la rama femenina a Paraguay 16-0 y en la rama masculina a Perú por 7-0. Las chicas de Uruguay no se quedaron atrás y derrotaron a Perú 12-0. En el restante partido, en varones, Brasil venció a Uruguay 3-2.

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