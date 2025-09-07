Argentino impuso su fútbol y cerró la fase regular en el Olaeta con la mente puesta en el Reducido

El equipo de Gerardo Martino venció a Atlas en la despedida del torneo en casa. Falta una fecha y después a jugar el Reducido por el segundo ascenso

El Tata Gerardo Martino atiende las fotos. Fue a ver al equipo de su hijo.

Brillante atajada del arquero de Atlas ante uno de los numerosos intentos de Argentino en el Olaeta.

Argentino viene creciendo con Gerardo Marino al mando y cerró la fase regular como local en el Olaeta con un muy buen triunfo sobre Atlas por 1 a 0. Falta una fecha y después a meterse de lleno en el torneo Reducido por el segundo ascenso a la Primera B. El único gol, Tomás Dopazo a los 16' del complemento.

El equipo de Gede Martino viene creciendo en su sello de buen fútbol. Con pelota al pie, sin rifarla, está imponiendo un sello inédito para la categoría y así se impuso a Atlas, que llegó a Rosario con la necesidad de ganar para soñar con entrar al Reducido.

El Salaíto hace dos fechas que clasificó y sueña con quedar 3º o 4º, lo que le permitirá definir la primera llave de local. Por ahora consigue ese objetivo, ya que está cuarto por delante de Sportivo Barracas, que visita este lunes a Centro Español y en caso de ganar los superará por diferencia de gol. Pero otra buena fue que el 3º, Estrella del Sur, perdió 3 a 2 con General Lamadrid y ahora está solo un punto arriba.

En la próxima fecha Argentino cerrará visitando al casi afuera Cañuelas, Estrella del Sur recibirá a Centro Español y Sportivo Barracas a Juventud Unida.

Segundo tiempo con muchas situaciones para Argentino

El primer tiempo Argentino buscó siempre como lo quiere Martino, por abajo, a partir del buen pie de Lucas Bracco y Diego Aguirre, bien asociados con Gonzalo Atardo, y apoyados en las constantes proyecciones de los laterales, Facundo Yess y Thiago Bartalini.

Detrás, Franco Tanneuir ofició de gran recuperador y arriba la siempre temible presencia de Tomás Dopazo hizo estar muy atento al arquero Joaquín Lince, una de las figuras del partido.

Pero lo de Argentino fue toda insinuación, merodeo en el área de Atlas, sin poder asestar el golpe. Insinuó siempre, pero no tuvo la chance clara de gol, que en cambio dispuso Retamozo en un contragolpe.

El complemento fue distinto. Fue todo de Argentino, al punto que la diferencia de un gol fue exigua. Llegó al gol de pelota parada, pero debió hacerlo en jugadas en varias ocasiones.

A los 16' del complemento llegó la apertura del Salaíto. Luego de un gran pase de Guiñazú llegó la falta a Dopazo y el tiro libre desde la izquierda. El muy centro de Aguirre fue empujado en el primer palo por Dopazo, que entró prácticamente solo.

Cuatro minutos después, el arquero Lince le sacó el gol al mismo Dopazo en un mano a mano y en el rebote el delantero no pudo definir.

A los 25' hubo un claro agarrón en el aire de Reina a Atardo delante del arquero de Atlas que debió ser penal para Argentino.

Sobre la media hora, Guiñazú corrió mano a mano hacia Lince pero la tiró arriba del travesaño. Todo después de un buen cabezazo de Nicolás Pérez que casi le da el empate a Atlas.

Argentino no podía definirlo y Avalos tuvo esta vez la chance, pero en el mano a mano la sacó el arquero de Atlas. Así se fueron diluyendo los últimos minutos, con un Atlas impotente que cambió toda su ofensiva y se resignó a los pelotazos bien defendidos por los centrales Elías Balbi y Alexis Schmidt, mientras que en cada contra el segundo estuvo siempre al caer.

No fue, pero el equipo de Martino se fue con una amplia sonrisa. Porque viene creciendo justo cuando se acercan cosas importantes. El ascenso a la B es una meta posible.

Síntesis en el José Olaeta

Argentino 1: Gastón Fernández 5,5; Facundo Yess 6 (93' Dino Andreozzi), Elías Balbi 6, Alexis Schmift 6, Thiago Bartalini 6; Franco Tanneur 6,5; Theo Guiñazú 5,5 (93' Yair Bohnoff), Diego Aguirre 7 (88' Facundo Valenzuela), Lucas Bracco 6 (72' Nelson Avalos) y Gonzalo Atardo 5,5 (72' Alexis Fernández); Tomás Dopazo 7. DT: Gerardo Martino.

Atlas 0: Joaquín Lince 8; Agustín Suárez 5 (66' Facundo Mauricio 5), Daniel Reina 4,5, Brian Bolli 4 (77' Alex Baigorria) y Gonzalo Ronconi 5; Matías Digagi 5, Fernando Gutiérrez 6,5, Nisim Vergara 5 (77' Mariano Ramírez) e Iván Paredes 5 (69' Facundo Leiva 4,5); Nicolás Pérez 5 y Leonel Retamozo 6 (77' Ezequiel Aranda). DT: Sergio Betoled 5.

Gol: 60' Dopazo (A)

Arbitro: Gabriel Flores 5,5.

Estadio: José Martín Olaeta

