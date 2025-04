Por qué Colapinto no estará con Alpine en el Gran Premio de Japón y quién sí estará

El piloto de Fórmula 1 tendrá otras tareas durante el próximo fin de semana, por lo que no se presentará en el box del equipo francés

A pesar de haber estado en los dos primeros GP del año, Colapinto no estará presente en Japón.

A pocos días para el comienzo del Gran Premio de Japón, la tercera carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 , se conoció que Franco Colapinto no estará en el país oriental como piloto de reserva , sino que estará el japonés Ryo Hirakawa , quien se subirá al auto de Jack Doohan en la primera práctica libre.

Si bien protagonizó rumores dentro del paddock que lo vinculaban con Racing Bulls tras el cambio de butaca entre Yuki Tsunoda, ascendido a Red Bull, y Liam Lawson, el argentino se quedará en Alpine hasta conseguir su lugar como titular. Las especulaciones continúan y se desconoce qué sucederá con el australiano, quien todavía no mostró buenos rendimientos en pista.

Por lo pronto, Colapinto pasará los próximos días continuando su preparación y realizando tareas de simulador en la escudería francesa , mientras que Paul Aaron estaría en el box de Alpine como piloto de reserva. No obstante, los rendimientos de Doohan podrían abrirle una puerta más temprano que tarde, pero todavía no hubo anuncios al respecto.

El japonés de 31 años había cumplido la misma función de piloto de reserva y pruebas en McLaren, aunque sin mucha participación. Cabe destacar que fue ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2022 y se quedó con el bicampeonato en el Mundial de Resistencia (WEC), pero por lo pronto su tarea es aportar experiencia para el equipo.

¿Por qué Colapinto no viaja a Japón?

La principal razón de que Colapinto no esté presente en el GP de Japón es que permanecerá en la sede ubicada en Enstone para continuar las sesiones en el simulador. De igual manera, otro motivo es la idea de que el japonés se suba al monoplaza ante el público de su país, un hecho que el argentino ya no puede realizar debido a que no es rookie por tener nueve carreras disputadas.