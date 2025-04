¿Por qué Campaz no fue convocado en Central para enfrentar a Platense?

Sin acción en Central. Jaminton Campaz no estará esta noche ante Platense en Vicente López.

En la previa a la presentación de Central frente a Platense la atención está puesta no en el partido que se disputará en Vicente López sino en la sorpresiva ausencia de Jaminton Campaz. Y no fue una molestia física sino un nuevo conflicto económico con la entidad de Arroyito lo que motivó la baja de la lista de concentrados que elaboró Ariel Holan. ¿Qué pasó con el colombiano?

"Más allá de cualquier reclamo justo, no nos pareció atinada la forma en que se manejó un día antes del partido. Necesitamos que un jugador esté enfocado en el juego. No lo está y por eso fue desafectado. El miércoles seguramente estará todo bien", le confiaron a Ovación fuentes auriazules sobre las diferencias que surgieron y que indujeron a que el futbolista no sea parte del plantel en esta ocasión.